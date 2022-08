"Hay gente joven que no quiere trabajar en verano porque prefiere disfrutar". Esta es la opinión de Gabriel, un camarero que trabaja en Santiago Compostela, ante el hecho de que este verano se quedaron sin cubrir la mitad de las plazas ofertadas en hostelería.

La opinión de Gabriel concuerda en cierta medida con los datos de la encuesta realizada por la Confederación Empresarial Hostelería de España. Sin embargo, la principal causa atribuida a este hecho, según los encuestados, es la falta de personal cualificado.

"De las 100.000 plazas que se amplían en el verano, solo se cubrieron en torno a 50.000", afirman fuentes de la patronal consultadas por 20minutos. Sin embargo, expresan que este problema no es algo nuevo. Han detectado un cambio en las prioridades de las personas, una migración hacia otras profesiones y también que los jóvenes ya no optan por la hostelería para hacer su primera entrada en el mercado laboral.

Además, destacan que el trabajo en este sector es "muy duro" y que en muchas ocasiones los horarios no permiten la conciliación con la vida personal y familiar. También consideran que el envejecimiento de la población es una de las principales causas.

Falta de personal cualificado

La falta de personal cualificado ha sido una de las respuestas que ha arrojado la encuesta realizada por la patronal en la que participaron restaurantes, alojamientos, bares, cafeterías y cadenas de restauración. El 79% de los encuestados considera que no hay personal cualificado, el 54% atribuye esas vacantes al rechazo a los horarios y el 45% piensa que se debe a la baja incorporación de los jóvenes.

Fuentes de la confederación consultadas por 20minutos han indicado que esa falta de cualificación se refleja en la atención al cliente principalmente, así como en tareas más concretas como la presentación de los platos en los restaurantes.

Adicionalmente consideran que los altos precios es otro de los motivos por los cuales quedaron vacantes este verano. Afirman que en años anteriores durante esta temporada muchos trabajadores se desplazaban a las zonas turísticas a trabajar en hostelería, pero que ahora, los precios de los alojamientos en estas zonas son tan elevados que no se lo pueden permitir, ya que "estarían gastando en alojamiento casi lo mismo que se ganan trabajando".

Bajos salarios

Son muchas las quejas que constantemente realizan los trabajadores con respecto a los bajos salarios y a los horarios desproporcionados. No obstante, desde la patronal afirman que esas denuncias están relacionadas en su mayoría a personas que se encuentran en situación de ilegalidad.

José, nombre ficticio, quien trabaja como camarero en Madrid y lleva más de una década viviendo en España, afirma a 20minutos que cuando llegó al país las empresas pagaban 1.200 euros y que ahora siguen pagando lo mismo, cuando "la realidad es que la vida se ha encarecido un 30%". De hecho, comenta que está tratando de encontrar otro empleo porque en el sector de la hostelería "trabajas 60 horas y cobras 1.200 euros".

"No es solo un problema de salarios. Este verano hubo ofertas con salarios más elevados que no se cubrieron".

Por su parte, Emilio Gallego, secretario general de la Confederación de Hostelería de España, expresó en una entrevista concedida a la La Sexta el pasado junio que "se trabaja cuando el resto de la población disfruta de su tiempo libre". Además, manifestó que los sueldos y las condiciones laborales pueden ser uno de los motivos por los que existe escasez de personal, "pero no es ni de lejos el más importante en estos momentos".

Según los encuestados por la patronal, los puestos más difíciles de cubrir son los de camareros y cocineros. Sin embargo, también entran en la lista el personal de mantenimiento y de limpieza, los camareros de piso y los recepcionistas. Por su parte, un 21% de los encuestados ha respondido que "todos en general" son difíciles de cubrir.

Soluciones complejas

"Las soluciones son complejas, ya que no dependen exclusivamente del sector", expresan desde la patronal. Consideran que, "No es solo un problema de salarios. Este verano hubo ofertas con salarios más elevados que no se cubrieron".

Expresan que es necesario profesionalizar este empleo, de manera que las personas no lo vean como un trabajo de verano o como una opción para cuando no se encuentra el empleo deseado. También afirman que es necesario estimular el sentimiento de pertenencia a la profesión, ofrecer planes de formación adecuados que hagan el trabajo más eficiente y llevar a cabo políticas que permitan la movilidad de los trabajadores a las zonas turísticas.

No se augura un buen otoño. Sin embargo, desde la patronal estiman que será "normal", tal y como solían ser los otoños antes de la pandemia, ya que poco a poco se está volviendo a la estabilidad previa. "El sector se ha venido recuperando tras la pandemia y seguirá empleando en torno al millón y medio de trabajadores". Sin embargo, destaca que hay empresas en situaciones críticas y que actualmente hay una desproporción: "Hay zonas con alta demanda de trabajadores donde no hay ofertas y viceversa".