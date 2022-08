Justo cuando Omar Sánchez está a punto de comenzar su aventura en Pesadilla en el paraíso, Anabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores publicando un emotivo mensaje hacia su exmarido a través de las redes sociales.

"No sé si llegarás a ver esto, pero quiero desearte todo lo mejor en tu aventura. Ahora te toca luchar y demostrar todo lo que vales", ha comenzado diciendo la sobrina de Isabel Pantoja junto a una imagen del canario practicando surf.

La colaboradora de Sálvame ha asegurado que tanto ella como su entorno estarán al pie del cañón con él. "Aquí estaremos apoyándote y yo a tope, acuérdate de eso siempre. ¡Vuelve el último!", le ha terminado diciendo antes de que Omar compartiese la propia publicación con unos emoticonos cariñosos.

Este mensaje llega justo cuando ha salido a la luz que Omar ha decidido dejar en el aire su relación con Raquel Lozano tan solo poco más de un mes después de que comenzaran su noviazgo.

Sin embargo, aunque todo parecía indicar que Omar se reencontraría de nuevo con Anabel Pantoja, lo cierto es que ese encuentro no se ha producido y, por tanto, su última reunión fue en televisión. "Quiero toda la felicidad para ti. Te voy a querer siempre. Has sido una persona que has estado cuatro años en mi vida", le dijo el canario a ella en aquella ocasión.