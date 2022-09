Rishi Sunak, el eterno partidario del 'brexit' al que perjudica el legado de Johnson

Rishi Sunak (Southampton, 1980) quiere ser primer ministro británico y romper un gran tabú. El Reino Unido nunca ha tenido un mandamás de origen indio, y él busca ser el primero; pero no lo tiene nada fácil. Sunak compite con Liz Truss por tomar el relevo de un Boris Johnson que salió escaldado del número 10 y que deja un regalo envenenado: en plena crisis, con la inflación disparada y con los estragos del brexit notándose cada día más. Rishi Sunak, de rictus amable y caminar estirado, cree que tiene las recetas necesarias para sacar adelante una situación muy delicada. Y tira de experiencia.

Sunak se formó en el Winchester College y en el Lincoln College de la Universidad de Oxford y después pasó por Stanford. Está casado con Akshata Murthy, hija del empresario indio Narayana Murthy. Su suegro es la quinta fortuna de su país y, de hecho, ese trasfondo familiar ha jugado en contra de Sunak tras las acusaciones de dónde tiene su esposa cuentas bancarias abiertas. Ella ha sido acusada de evadir impuestos, pues no tiene residencia fiscal en territorio británico, mientras él ha dudado entre bajarlos o no en plena crisis en el Reino Unido.

El candidato es conservador de cuna. Llegó a la Cámara de los Comunes después de pasar por la City como analista financiero y de trabajar en Goldman Sachs. Es uno de los economistas más reputados del país y su carrera política ha sido un ascenso constante desde que aterrizara en la primera línea tory. De hecho, empezó a tener notoriedad antes del referéndum del brexit y la salida de la Unión Europea fue una de las causas que más ha defendido. De Sunak se dice que era brexiter incluso desde antes de que en el Reino Unido se empezara a cocer la idea.

Político de nivel... pero rodeado de polémicas

Con la llegada de Boris Johnson al poder, Sunak adquirió su propio espacio. En 2019 fue nombrado Secretario Jefe del Tesoro y solo un año después pasó a ser ministro de Hacienda, un reto de altura si se tiene en cuenta que ocupó el cargo durante toda la pandemia. Su gestión económica se miró con lupa y es su principal baza y al mismo tiempo el déficit que más le pesa: se le ve como heredero de un Johnson que ha caído de forma estrepitosa, en parte por un partygate en el que Sunak también participó. A ojos de los ciudadanos hay más contras que pros en su candidatura.

"Creo que la gente puede juzgarme por mis acciones en los últimos dos años", sostuvo un candidato que reivindica su gestión como ministro en un momento en el que se evitaron despidos masivos. Asimismo, quiso desligarse del legado de quien fuera su jefe desde el primer momento y fue él de hecho el que inició la ola de dimisiones. Es otro punto de fricción: muchos le ven como un traidor. Su oponente, Liz Truss, se mantuvo en segunda línea pero con mucha cautela cuando todo se desmoronaba a su alrededor.

La economía es un elemento fundamental en la carrera hacia Downing Street y Sunak, dado su camino hasta aquí, ha querido explotarlo. No habla tanto de subir o bajar impuestos, sino de qué impuestos se tocan y cuáles no. Esa posición tampoco ha jugado del todo a su favor, sobre todo por el thatcherismo de su rival, de mayor encaje entre las filas y la militancia tories, que son los que deciden. En cambio, el político es el favorito según los sondeos entre la población general. Y, además, resultó ganador de los cara a cara contra ella. "No es la carga fiscal lo que está provocando la recesión, eso es sencillamente erróneo, es la inflación, esa es la raíz del problema", sostuvo.

Su papel en las sanciones a Rusia

Sunak es consciente además de que la guerra en Ucrania lo inunda todo y el Reino Unido es uno de los mayores apoyos de Kiev. Así, aseguró que como primer ministro "iría más lejos" en las medidas para aislar a Rusia, y en este sentido hizo hincapié en que él contribuyó desde Economía a diseñar las actuales sanciones. "Yo mismo ya puse en marcha las medidas que le están creando a Putin los mayores problemas", afirmó en uno de los debates.

El próximo 5 de septiembre se sabrá si Sunak es o no el elegido y lo cierto es que navega en aguas bastante pantanosas, entre polémicas, poco encaje en las filas conservadoras y con muy poco margen para superar a Truss en el sprint final hacia un número 10 que parece gafado después de todo. No parte en buena posición, pero su carrera ha sido fulgurante. Quién sabe si puede dar un paso más.