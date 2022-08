Espionaje en los mataderos

Alberto Garzón, ministro de no recuerdo de qué cosa, está empeñado en luchar contra el sufrimiento de los animales. Es un sentimiento que compartimos muchos. Pero él quiere ir más lejos. No se fía de los trabajadores de los mataderos, no vaya a ser que cometan errores y tengan descuidos que causen sufrimiento a los terneros, cerdos, etcétera a la hora de ser sacrificados.

Y para evitarlo, se propone montar sistemas de espionaje para controlar a los matarifes que violen las normas estrictas que rigen en estos establecimientos de servicio público. Y para ello echará mano de las nuevas tecnologías e instalará cámaras y micrófonos por todos los rincones de los mataderos. Así, cuando un animal chille de dolor ante su ejecución, el responsable será sancionado.

Claro que esta iniciativa necesitará ser complementada con un cuerpo de inspectores dispuestos a visionar cada día miles de cintas de video. Todo ello costará dinero en inversión y salarios, naturalmente, pero eso no importa: la hacienda del Estado y sus autonomías no tiene fondo. Todo puede arreglarse aumentando un poquito más los impuestos a empresarios, autónomos y ricos en general.

Lo malo es que también fuera de los mataderos públicos los animales sufren el dolor del que don Alberto les quiere evitar. Es de esperar que el señor Garzón aproveche el tiempo que le quede de ministro para encontrar formas de evitar que las gallinas sufran cuando las ataca el zorro o las pobrecitas ovejas sean masacradas por los lobos que a mordisco implacable desencadena un clamor de dolor al rebaño.

Puestos a ser estrictos, también habrá que encontrar fórmulas para que los inquietos ratones, que también animales aunque pelín repelentes, sufran y chillen desesperados de dolor cuando caen en alguna trampa de las que las amas de casa les tienden, para evitar que husmeen por las cocinas y despensas de los hogares atraídos por el olor a queso.