Carla Vigo se rompe al hablar del cariño que le dio su madre, Érika Ortiz, tras un comentario cruel de un 'hater': "Es vomitivo"

Carla Vigo ha recibido un comentario en las redes sociales que ha hecho que estalle. La sobrina de la sobrina de la reina Letizia tuvo que soportar cómo un hater escribía un cruel comentario que decía que está necesitada de amor por todo el cariño que le faltó de su madre, Érika Ortiz.

Unas palabras que no ha querido dejar pasar la actriz, que ha usado sus redes para ser contundente ante este tipo de ataques.

Con los ojos a punto de llegar a las lágrimas, Carla Vigo deja claras las cosas: "La persona dice algo así como que mi madre no me dio amor y que trato mal a la gente que quiero. Qué amor me va a dar si viví cinco años y cuatro meses… lo que pudo me lo dio lo mejor que supo y superbien", asegura la joven, visiblemente afectada.

"No me da la gana soportar que habléis así de mi madre", insiste. "La próxima vez que alguien comente algo así, por favor, pensároslo muy bien porque puede ser algo que haga mucho daño a la persona que se lo decís"., zanja la actriz, que, después, enseñó el mensaje en cuestión.