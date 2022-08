Ana María Aldón revela cómo es ahora su convivencia con José Ortega Cano y cuál es su mayor miedo: "No dormimos juntos"

Ana María Aldón ha decidido contar con todo lujo de detalles cómo es ahora su día a día con José Ortega Cano desde que hace ya un tiempo decidieran hacer vidas por separado.

La diseñadora, colaboradora habitual de Ya es verano, en Telecinco, ha intervenido en el programa para desvelar que durante las semanas que han coincidido en Costa Ballena apenas se han cruzado: "No comemos juntos, uno sube otro baja... Llevamos una vida cordial, pero tampoco hemos hecho planes juntos", apuntó este domingo la exsuperviviente.

"En Costa Ballena hay tres habitaciones, y no dormimos juntos. Hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así. No pasa nada, estamos atravesando esto y lo estamos haciendo de la mejor manera por el bien de nuestro hijo", detalló la colaboradora.

Eso sí, durante su intervención, se emocionó al desvelar cuál era su mayor miedo, que tiene que ver con la vuelta a Madrid para que su hijo empiece el curso escolar.

"Lo que ocupa mi cabeza es el hecho de dejar Cádiz y venir aquí, pensar en recoger todo, dejar a mi familia, a mi hija, a mi madre y mis hermanos. Tengo miedo de derrumbarme y no sentir el apoyo de los míos, tengo miedo a lo que pueda venir", reveló la diseñadora, que dejó también una frase muy elocuente: "He dado el 100% para ese matrimonio".