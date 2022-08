Alfonso Arús habla por primera vez de por qué no tiene relación con Pablo Motos

El equipo de Aruser@s arranca este lunes, a partir de las 7.30 horas, su quinta temporada en las mañanas de laSexta.

Cada día, durante tres horas y media en directo, el programa dirigido y presentado por Alfonso Arús traslada a la audiencia toda la actualidad, las tendencias, los vídeos y virales del momento.

Tras cuatro temporadas en televisión, el programa batió sus mejores resultados de la historia la temporada pasada al superar, por primera vez, el 17% de cuota de pantalla.

Antes de que su nueva temporada llegue, Arús ha querido hablar por primera vez de su distanciamiento, profesional y personal, con Jorge Salvador, productor y director de El Hormiguero, con quien trabajó en los 80 y 90, hasta que este último recibió una oferta para irse junto a Xavier Sardá a Crónicas Marcianas.

"Decidimos ir por caminos diferentes porque él tiene una oferta muy buena de Gestmusic para irse a hacer Crónicas Marcianas y yo, en cambio, tenía la propuesta de continuar en TV3. Le dije que no fuera tonto y que lo cogiera porque era una propuesta que estaba muy bien. Se fue y quedamos muy bien, sin ningún problema", señaló Arus ante Siro López.

Un distanciamiento del que se ha hablado mucho, aunque él no haya querido nunca hacer referencia, al menos públicamente. Algo de lo que se arrepiente. "Con el paso de los años, ocurrió algo que siempre me ha preocupado y nunca le he puesto remedio. Hay gente que tiende a pensar que algunos presentadores utilizan a sus contertulios como si fuera José Luis Moreno con sus muñecos, y hay una periodista en mi programa, Mónica Planas, que arremete con cierta asiduidad contra El Hormiguero. Y se comenzó a decir que Arús criticaba a Pablo Motos, algo que no es verdad", relató.

"Al final lo que queda es que estoy enemistado con ellos o al revés y por mi parte eso es completamente absurdo", explicó Arús, que también habló del motivo de su nula relación con el presentador, y así acallar los rumores. "Yo no he llegado a discutir nunca con Pablo Motos, porque no tengo el gusto de conocerle. Y tampoco he discutido nunca con Jorge Salvador", zanjó.