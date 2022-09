Ximena Apisdorf, creadora de 'Perrearte': "Es curioso ver el linaje de los perros a través del arte y cómo van prevaleciendo en el tiempo"

El perro es considerado el mejor amigo del hombre y no sin motivos. Llevamos muchísimos años conviviendo con ellos, dejando que formen parte de nuestras vidas y de nuestra historia, así está reflejado en el arte, en la pintura, la escultura e incluso nuestra arquitectura. Existen muchas representaciones artísticas en la que nuestros perros (y también otros animales) son los grandes protagonistas, por eso la profesora Ximena Apisdorf, divulgadora de arte y cultura, decidió reunirlas todas (o intentarlo) en la cuenta de Instagram, Perrearte.

El arte animalista es la representación de animales en el arte que se puede realizar a través de la pintura, la escultura, la joyería y la fotografía. En la jerarquía de géneros, la pintura animalista y la escultura animalista se les supone un valor inferior a la representación de la figura humana y se suele relacionar con la representación del paisaje y de los bodegones, a pesar de ser un género muy amplio y antiguo.

Para entender un poco más la evolución de esta corriente artística, hablamos con Ximena Apisdorf, una gran amante de los perros y del arte que un día, charlando con su prima pequeña, decidió crear una cuenta de Instagram donde "coleccionar" perros procedentes del arte que fuera encontrando.

¿Es usted la única que gestiona la cuenta?Sí, soy la única que la gestiona, pero no la única en nutrirla. Yo no me siento frente al ordenador a buscar perritos, no es un trabajo. Hay personas que me mandan los que encuentran y como saben que los estoy juntando en Instagram, me los hacen llegar por redes sociales. De lo que​ sí me encargo es de cuidar que la imagen se vea bien, que se vea el cuadro completo para dar el contexto en el que está el perro o perros, ya que creo que es importante.

¿Está especializada en arte animalista?No. Me he dedicado al arte, especialmente a la difusión del arte. Cuando estudié la licenciatura de arte, no era como la que hay ahora llamada Historia del arte, estaba muy enfocada a la investigación, a la filosofía e historia de la misma. Trabajé en varios museos de México y, por una época, también en Estados Unidos. Ahora me centro más en explicar el arte contemporáneo, ya que me di cuenta de que a veces tiene un lenguaje muy complicado y a las personas no les tiene sentido.



Por eso, los últimos años de mi carrera los he dedicado a la comunicación de fenómenos que tienen que ver con el arte y la cultura en radio, periódicos y dando clases.​ Me dedico a explicar la importancia de ciertos fenómenos culturales y su relación con el mundo del arte.