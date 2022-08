Luis Fonsi desvela que abandonó la música por depresión

Belén López y Luis Fonsi fueron los protagonistas de la última entrega de Déjate querer, emitida este sábado 27 de agosto. Ambos le pusieron la nota celebrity al formato presentado por Toñi Moreno y, además de sorprender a otros invitados, ofrecieron sendas entrevistas en las que repasaron algunos de los acontecimientos más importantes de su vida.

En el caso del puertorriqueño, este habló sin tapujos de algunos momentos bastante duros que había vivido y de sus problemas de salud mental. Así, el artista confesó que había estado muy cerca de abandonar la música definitivamente en dos ocasiones.

El primer bache lo vivió con tan solo 11 años, y fue cuando se mudó desde Puerto Rico a Orlando (Estados Unidos) para intentar hacerse un hueco en la música. Según recordó, fue tan brusco el cambio que vivió que quiso dejarlo todo. Culpa al idioma, pues confesó que le costó adaptarse y dejó de cantar durante dos años:

"Fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo", relató. Además, explicó que se recuperó gracias a un proceso de adaptación. Por otro lado, la segunda crisis del artista vino cuando estaba en el conservatorio, donde no se sentía identificado con el resto de sus compañeros, de gustos clásicos.

El artista, tras contar esto, le dio una sorpresa muy especial a Amanda, una persona que está pasando por un proceso parecido al que vivió Fonsi, pues ha dejado de cantar después de someterse a una cirugía en la garganta.

"Pensé que deshacerme de la música era lo que necesitaba, pero era un momento de rabia… la música encontró su manera de regresar a mi vida de nuevo y la usé como mi escudo, como mi arma para luchar conmigo mismo", le contó a la joven para insuflarle ánimos a la artista.