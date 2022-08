El PSPV reclama a Facebook que permita utilizar la denominación oficial de los municipios valencianos

La iniciativa, presentada por la diputada socialista en Les Corts Mercedes Caballero recoge también que los casos en los que exista una doble denominación oficial la red social "mantengan las dos aceptaciones y dé libertad al usuario", ha indicado el partido en un comunicado.

En este sentido, la diputada del PSPV-PSOE ha advertido que en la actualidad "hay alrededor de 130 municipios valencianos que no están registrados en la aplicación", lo que supone "en cierta forma una discriminación territorial para sus vecinos". "No tiene sentido, por ejemplo, que un usuario de Torrent no pueda poner en su perfil personal su procedencia porque solamente se le permite poner Torrente", ha criticado.

Asimismo, Caballero ha incidido en que Facebook "es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo y al mismo tiempo es un importante de fuente de información y publicidad de destinos turísticos".

"Pedimos a los organismos competentes que inicie las acciones oportunas para que se resuelvan los errores, que por defecto mantiene registrado el programa y que se incluya la denominación oficial de los municipios valencianos en la red", ha concluido.