La aplaudida respuesta de una ciclista a la que un hombre le dijo: "¡Te pesa el culo!"

El machismo está presente aún en muchos estratos de la sociedad y se manifiesta en las circunstancias más insospechadas. Es el caso de lo que le ocurrió a una ciclista, Cecilia Sopeña, cuando participaba en una carrera ciclista en Fortuna (Murcia).

Cuando Sopeña, natural de Cartagena, circulaba, una persona le exclamó: "¡Te pesa el culo!". En lugar de seguir adelante, la ciclista se dio la vuelta y se encaró con el machista que le había faltado el respeto.

Cuando preguntó quién era el autor del comentario, el machista no dudó en repetir el improperio: "Te pesa mucho el culo, ¿te pasa algo?", dijo, al tiempo que reveló que no le importara que le grabaran.

Hombres gilipollas volumen he perdido la cuenta.

Hombres gilipollas volumen he perdido la cuenta.

Ole a la chica por contestarle. Y a él que le den por saco, que huevos de meterse así con una atleta...

Cecilia Sopeña le explicó que había sufrido trastornos alimentarios, a lo que el machista dijo: "Tira a tomar por culo". "Tira a tomar por culo tú", respondió la joven deportista, que se retiró entre el aplauso de algunos de los presentes.

"¿Que me pesa el culo? ¿Tú sabes lo que he tenido que sufrir toda mi vida con el peso para que tú me digas eso?", añadió Cecilia. "Menos mal que yo estoy ya pasada de vueltas", dijo.

En uno de los rótulos del vídeo, compartido en TikTok y posteriormente en Twitter, la ciclista añadió "lo triste es que personas como esta nunca van a entender nada".