Empate histórico en 'Pasapalabra': Orestes y Rafa se quedan a un acierto de llevarse el bote

Semana tras semana, los concursantes de Pasapalabra Orestes Barbero y Rafa Castaño no dejan de sorprender a la audiencia del programa al intentar pelear por el bote, que asciende a más de 1,4 millones de euros. Este viernes, ambos han protagonizado uno de los momentos más memorables de la historia del concurso al quedarse a tan solo un acierto de llevarse los 1.462.000 euros que había en juego este viernes.

Orestes ha sido el primero en sorprender a los espectadores de Pasapalabra al lograr 24 aciertos en tan solo dos turnos: ha arrancado el rosco completando siete aciertos del tirón y, posteriormente, ha acumulado hasta 17 aciertos consecutivos.

La única letra que le quedaba por responder al concursante burgalés para llevarse el bote era la H, cuyo enunciado era: "Nombre del grupo de música que publicó el álbum El verdugo de tus sueños".

"No sabía que me había puesto en 24, pensé que tendría 23 como mucho", ha reconocido Orestes ante un impresionado Roberto Leal.

Tras el buen concurso de Orestes, Rafa tampoco se ha quedado atrás en el programa de este viernes. El sevillano consiguió acertar hasta 14 letras de una sola tacada, y logró ponerse también a 24 aciertos, empatando así con Orestes.

"Ahora que he llegado, he de decir que es muy fácil con lo que ha hecho Orestes venirse abajo. Me he puesto orejeras mentales y me he dicho, tú a lo tuyo", ha admitido Rafa al ver que solo le quedaba la letra Y por resolver.

"Esto está siendo increíble", manifestaba el presentador ante el ritmo que han llevado este viernes los concursantes. "Lo de este duelo... De verdad, tengo los pelos de punta", ha añadido Roberto Leal.

Tras un apasionante final, ambos han terminado su rosco fallando esa última letra y empatando, por lo que en el programa del lunes ninguno de ellos se enfrentará a la prueba eliminatoria de la 'Silla Azul'.