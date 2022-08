Mundo Crypto llega este sábado: así será finalmente el polémico evento 'crypto' que reunirá en Madrid a miles de personas

El Wizink Center de Madrid se convertirá este sábado en la capital del mundo de las criptomonedas en España. Esta previsto que unos 7.000 "crytopfans" acudan al evento bautizado como MundoCrypto Metaverse Day, el mayor evento sobre estos polémicos activos financieros organizando nunca en nuestro país.

Los organizadores insisten en que en el evento no se fomentará la inversión en criptomonedas a pesar de las alerta emitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al respecto el pasado martes.

La misma realización del evento ha estado en duda hasta el último día, después de que la CNMV -el organismo regulador responsable de supervisar los mercados de valores en España- advirtiera de que Mundo Crypto "no tiene ninguna licencia para asesorar e intermediar" sobre ningún tipo de inversión financiera.

En medio de un revuelo que, a pesar de todo, ha puesto al evento en un inesperado foco mediático, los organizadores convocaron una rueda de prensa el jueves para tratar de defender su postura y calmar los ánimos tan solo unas horas después de haber lanzado un vídeo en el que, Mani Thawani, el fundador de Mundo Crypto, cargaba contra la prensa y los bancos.

Con un corte de pelo, afeitado y un outfit prácticamente idéntico, Thawani y un técnico de su empresa, comparecieron ante la prensa insistiendo en que el evento no irá sobre inversión, sino sobre formación. "Nosotros no promovemos la inversión en criptomonedas sino la educación y formación", repitió como un mantra Thawani, el canario 29 años de ascendencia india que fundó esta empresa hace tan solo tres y que la presentó en sociedad el año pasado en otro evento organizado también en Madrid, aunque de forma mucho más modesta que el de este sábado.

Ahora, el joven autodidacta que optó por realizar "cientos" de cursos online mientras trabajaba en lugar de ir a la universidad, se ha convertido en el inesperado portavoz de la comunidad crypto en España: "Yo ya no hablo en nombre de MundoCrypto, hablo en nombre de todas las criptomonedas y no vamos a fallar".

De la euforia al cryptoinvierno

Actualmente se estima que hay más de 8.000 criptomonedas, pero la primera y más famosa, el bitcoin, nació en 2009, junto a la tecnología blockchain que da soporte a todo el sistema. La idea originaria era crear una forma de pago descentralizada, que pudiera evadir a los bancos como intermediarios en las transacciones económicas.

MundoCrypto comenzó como una academia de formación en cryptomonedas en 2019, cuando el bitcoin se había recuperado ya del primer "cryptoinvierno", que vino tras el fulgurante ascenso que protagonizó entre 2016 y 2017.

La nueva empresa llegó en el momento adecuado, justo antes del gran "boom" de las crypto, que se dispararon, en medio de un discurso anti-establishment, a medida que atraían a cada vez más inversores ávidos de rápidas ganancias, muchos de ellos totalmente ajenos al mundo financiero y atraídos por este mundo en pleno confinamiento mundial por la pandemia.

Todo cambió en 2021, cuando todas las criptomoneda empezaron una caída tan rápida como había sido la subida del año de la pandemia. Miles de personas vieron dilapidadas sus inversiones y muchos otros cayeron víctimas de estafas. Las criptomonedas empezaron a tener mala prensa y MundoCrypto entendió que era momento de cambiar también su discurso.

Si el evento del año pasado fue bautizado como La Gran Inversión y todo giraba en torno a las criptomonedas, este año se ha presentado la empresa como un proyecto que aspira a convertirse en el Domestika de la blockchain, con una vocación meramente formativa, y con una nueva tierra prometida: el metaverso.

Bajas del evento y récord Guiness

El cambio de discurso parecía haber sido un éxito a la hora de no generar desconfianza entre los patrocinadores. MundoCrypto había logrado rodearse de empresas como Coca-Cola y el evento iba a ser presentado por famosos como Cristina Pedroche o Jorge Fernández. Las entradas, que se reservaban previo pago de 45 euros no reembolsables si no se acudía a la cita, volaron en pocos días.

Tal fue la expectación que desató el evento, aunque siempre limitada a la llamada "comunidad crypto", que la CNMV decidió que debía lanzar una advertencia, que, al final, no ha hecho sino dar más publicidad al Metaverse Day. El propio creador de la plataforma admitió, en la rueda de prensa del pasado jueves, que “ninguna publicidad es mala”, aunque aseguró estar “dolido”.

El evento se organiza en el Wizink Center, un pabellón propiedad de la Comunidad de Madrid, lo que ha llevado al grupo de Unidas Podemos en la Asamblea regional madrileña a pedir a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que se cancele. El Gobierno regional se ampara en que la gestión del pabellón está externalizada y es la empresa explotadora del espacio la que decide la programación.

En esta semana, tanto Coca-Cola, como Pedroche y Fernández se han caído del evento, pero ya poco importa. 7.000 personas asistirán físicamente y miles más se conectarán online a un evento en el que, además, los organizadores aspiran a batir un récord Guinness haciendo que todos los asistentes puedan disfrutar de una presentación del proyecto a través de unas gafas de realidad virtual que repartirán entre el público.