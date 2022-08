Una familia gallega se reencuentra con su perra desaparecida cinco años después

La esperanza es lo último que se pierde. Es lo que debe pesar una familia gallega que, cinco años después de perder a su perrita Lúa, han visto cómo a veces los milagros ocurren y la han encontrado.

Lúa, una yorkshire, vivía con su familia en Ribadumia y desapareció cuando se celebraban las fiestas de Leiro, por lo que sus dueños pensaron que podría haberse asustado. Sea como fuere, no volvieron a ver a Lúa.

Pero cinco años después, María José, la dueña de la perra, recibió una llamada que no esperaba: Lúa había sido localizada, recoge Informativos Telecinco en un reportaje.

Tal era la sorpresa de la mujer que cuando la llamaron, pensó que se referían a la perra que adquirieron tres años después de la desaparición de Lúa: "Pensé que me decía que había aparecido la otra perra que tengo. Entonces, le dije: ¿Dónde está? ¿Dónde está que voy a recogerla? Y me dice: 'no, no, está en Boiro'".

"Me dijo: 'Sí, sí. Está en Boiro, es un cruce de yorkshire y se llama Lúa. No hay lugar a duda, le estamos leyendo el microchip, estamos llamando por la base de datos, así que no hay ninguna duda. Es ella". Tras oír esas palabras, María José no pudo evitar ponerse a llorar.

La desaparición de Lúa fue muy traumática para la familia, que pasó mucho tiempo buscándola por toda la zona. "Ibas por la calle y veías un yorkshire y yo daba la vuelta en el primer lugar que podía para volver a ir, llamarla para ver si era ella… y nunca era", dijo María José a Telecinco.

Cuando por fin Lúa pudo volver a casa, fue recibida por toda la familia. La perrita tiene algo de sarna y el pelaje en muy mal estado, pero ya se está recuperando, según la familia. La familia cree que alguien la sustrajo y se la llevó a Boiro, hasta ahora.