La vida es un poco caótica hasta para los que tienen todo organizado, ya que siempre existe un poco de desorden. No obstante, hay quien no lo soporta, sobre todo en los documentos del escritorio de un ordenador, así que encierran todo en carpetas bien numeradas y nombradas para no perder absolutamente nada. No obstante, cuando empieza septiembre, las clases o la vuelta al trabajo de las vacaciones, los papeles se pueden amontar en nuestro escritorio y, de vez y en cuando, extraviamos uno que no deberíamos haber perdido. Para que esto no ocurra, y como si del escritorio de un ordenador se tratase, lo mejor es ordenarlo todo en carpetas, por colores, números, letras o como quieras.

Y, para esto necesitamos un poco de ayuda. Por ejemplo, un organizador de carpetas donde poder meter todas las que necesitamos, de diferentes colores, y tener todo ordenado para no liarnos ni perder ningún documento. Esto se puede conseguir fácilmente con una caja organizador de archivos donde introducir carpetas de colores según la temática de cada documento. Como no, esto lo puedes encontrar en el gigante de las ventas online para que solo tengas que preocuparte de llenar cada una de las carpetas y colocar el organizador en tu escritorio donde trabajas o estudias.

Se pueden almacenar hasta 15 carpetas diferentes. Amazon

En este modelo caben hasta 15 carpetas distintas de tamaño folio y vienen incluidos cinco ficheros de distintos colores para que puedas ir almacenando ya los documentos más importantes que acumulas desordenados en tu oficina o habitación.

