Miki Nadal desmiente que se vaya casar con Helena Aldea en 2023

El humorista Miki Nadal ha querido desmentir que vaya a contraer matrimonio este 2023 con su novia, la diseñadora Helena Aldea, pese a haberle pedido matrimonio hace un tiempo.

"Yo le he pedido matrimonio a mi chica, y ella me ha dicho que sí. Pero no tenemos fecha, ¿tú sabes lo complicado que es después tener un restaurante para la celebración?", comentó el colaborador de Zapeando a los micrófonos de Europa Press.

El que fue coganador, junto a Juanma Castaño, de Masterchef Celebrity 6 publicó el 24 de julio una instantánea junto a su chica pidiéndole matrimonio en StreetXO.

"[..] StreetXO. Hoy cierra para irse a una nueva ubicación y no podía existir otro sitio mejor, y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros, donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche", escribió Miki en el título de la imagen.

La publicación contiene más de 440 comentarios de felicitaciones y buenos deseos hacia la pareja, entre ellos se encuentran los de multitud de rostros conocidos como: Cristina Pedroche, Lorena Castell, Paula Echevarría, Valeria Ros, Eli Pinedo, Dabiz Muñoz, Maya Pixelskaya, Ángel Martín, Juanma Castaño o Jorge Fernández.

Además, el presentador de 90 Minuti ofreció declaraciones sobre la hija que espera junto a su futura mujer: "El embarazo va bien, en octubre ya estamos ahí".