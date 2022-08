María Pombo vuelve a responder a los rumores de embarazo con un reivindicativo vídeo: "Dejad de preguntárselo a las mujeres"

"¿Estás embarazada?", "Ay, ¡esa tripita! Seguro que estás embarazada" o "Esa carita es de embarazada..." son algunas de las frases que más han molestado a María Pombo en estos últimos meses.

Así lo ha confesado la influencer en un vídeo, después de tener que desmentir, una vez más, que no está gestando, aún, su segundo hijo con Pablo Castellano, después de haber tenido a Martín hace casi dos años.

En su publicación en TikTok ha querido mandar un mensaje claro y reivindicar privacidad y educación no solo hacia ella, sino hacia todas en su posición: "Nunca preguntas a una mujer si está embarazada solo porque le ves un poco de tripa o simplemente porque 'ya le toca'".

"No sabes sus circunstancias", ha explicado: "No sabes si quiere o no tener hijos. Si quiere, pero no puede o le está costando. Si ha tenido un aborto. O si simplemente ha engordado".

"Es una pregunta que, aunque se haga con buena intención, es muy dañina y que realmente no sabrás si es así hasta que ella quiera contarlo", ha concluido en una grabación que ya tiene más de medio millón de reproducciones y 42.000 comentarios aplaudiendo su iniciativa.

Muchas han escrito deseando que pare esta tendencia que no solo ocurre en todas aquellas que exponen su cuerpo a diario en sus redes sociales. Sin embargo, otras instagrammers han tenido que pasar por los mismos rumores este verano, simplemente por tener un poco de barriga.