Una fan española se queja y trolea a Coldplay con mensajes directos en TikTok por el lío de las colas y las entradas: "This is inexplikeibol"

Ha sido sin duda uno de los temas de la semana: los conciertos de Coldplay en Barcelona, la ampliación de fechas y lo difícil que ha sido para muchos usuarios conseguir entradas, con colas virtuales de decenas y cientos de miles de usuarios esperando.

Así que una fan española decidió liberar su frustración, bromear un poco y de paso trolear a la banda, enviando un montón de audios de voz por mensaje directo al grupo a través de TikTok.

Lo hizo hablando en un inglés pretendidamente mal hablado, lo que, desde el punto de vista de un hispanohablante, es muy divertido de oír.

Transcribiendo tal cual, @sara_taamaritt (aquí su TikTok) dice cosas como "haf to expliqueitin somzing tu me bicos i don anderstand enithing", que se podría traducir por "Quiero una explicación porque no entiendo nada".

La chica pasa a explicarles a los miembros de Coldplay que se levantó a las 10 de la mañana, que encendió el ordenador y que tenía a miles de personas delante de ella. "This is inexplikeibol, ok?", les dice.

"Its, not gud", les insiste, haciéndoles ver que había demasiadas personas delante de ella y les pregunta si puede poner una "reclameision".

Por el momento se desconce si Coldplay, que tiene 17,4 millones de seguidores en la red social TikTok, ha escuchado los audios y si contestará a la indignada fan.