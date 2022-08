El Gobierno acuerda con ERC aprobar la ley de ciencia sin la enmienda del PP y hacer indefinidos los contratos financiados por la UE

El Gobierno ha logrado alcanzar un acuerdo con ERC a última hora para que la ley de ciencia se apruebe con un texto idéntico al que salió del Congreso de los Diputados. El acuerdo, mediante el cual el Ejecutivo se compromete a reforzar las condiciones de financiación y laborales de los centros de investigación, nace de jornadas de negociación entre los socios de coalición y el grupo republicano, para que este recule y vote en contra de la enmienda registrada por el PP en el Senado relativa a la contratación de investigadores.

Así, la norma pasa a ratificarse definitivamente este jueves, salvando la medida introducida por Unidas Podemos que incluye la contratación indefinida de todos los investigadores que trabajen en proyectos financiados con fondos europeos competitivos (y a la que se oponen los populares). Lo cierto es que, ante la sorpresa del Gobierno, ERC votó -junto a Junts, PNV, UPN, Vox y ERC- a favor de la enmienda del PP que abogaba por derogar ese modelo de contratos, lo que provocó que la norma volviese a la Cámara baja. El objetivo del Gobierno entonces fue convencer a los republicanos para que corrigieran su voto en el Congreso.

Según avanzó 20minutos este miércoles, desde Unidas Podemos ya se mostraban optimistas y seguros de que su medida, que pretende ampliar la reforma laboral para amparar también a aquellos investigadores cuyos proyectos estén financiados con fondos europeos competitivos, y no estatales (que son los que inicialmente se incluían en la ley). Y así ha sido. Finalmente, el Ministerio de Ciencia ha llegado a un acuerdo con ERC para que estos voten en contra de incluir la enmienda del PP. ¿A cambio Dos medidas principales:

En primer lugar, según el acuerdo al que ha tenido acceso este periódico, el departamento dirigido por Diana Morant deberá aumentar los costes indirectos -desde el 21% actual al 25%- de las convocatorias de proyectos de investigación dependientes del Ministerio.

Esto, según señala el documento, "permitirá a los centros de investigación y universidades hacer frente al aumento de costes de funcionamiento", entre los que destacan las indemnizaciones por despido de una contratación indefinida. Los republicanos cifran en 2,1% anual el gasto adicional laboral que esto supondría, lo que, aseguran, "quedaría cubierto solo con aumentar alrededor de un punto porcentual los costes indirectos con respecto a los costes directos".

El segundo punto es relativo a la financiación. ERC y Gobierno han acordado estudiar y elaborar una propuesta de mejora del sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia. Para ello, fijan un calendario concreto: deberá estar listo antes de la finalización del nuevo periodo de sesiones (eso es, antes de finales de 2024). Lo que buscan, tal y como ha señalado el portavoz de ERC, Joean Maragall, en el Pleno extraordinario de este jueves, es crear "un nuevo modelo duradero en el tiempo que sirva para afianzar y aumentar la financiación estructural del sistema de investigación y a estabilizar a las plantillas".

"Me alegro de que hayan rectificado", ha celebrado el portavoz de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, durante el debate parlamentario. Según el miembro de la formación morada, que ERC, que además se había posicionado en contra de la reforma laboral porque no aumentaba las indemnizaciones por despido, no apoyase su propuesta, "era contradictorio".

La del PP, ha aseverado la ministra de Ciencia, Diana Morant, tras aprobarse su proyecto, era una enmienda "que hacía peor la ley" y que pretendía "volver a ese modelo precario y de temporalidad de los investigadores". "Pero finalmente ha sido tumbada por los partidos con una amplia mayoría", ha celebrado en el patio del Congreso de los Diputados.