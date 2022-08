Elton John y Britney Spears adelantan la canción que han hecho juntos, 'Hold Me Closer' en exclusiva en TikTok

La que fue considerada la princesa del pop, Britney Spears, y el icónico Elton John, lanzarán la canción que han hecho a dúo, llamada Hold Me Closer, el viernes 26 de agosto, aunque ya puede oirse un adelanto de forma exclusiva en TikTok.

Los fans han estado esperando su lanzamiento después de que Elton publicara un teaser en su canal de TikTok la semana pasada, que ya acumula más de medio millón de visitas. En él aparecen imágenes de ambos artistas cuando eran niños, Elton tocando el piano y Britney, en un escenario.

El single es una versión contemporánea del clásico de Elton John Tiny Dancer (1971), publicado originalmente como parte de su álbum Madman Across the Water, y lanzado posteriormente como single en 1972. Hold Me Closer es el primer nuevo lanzamiento musical de Britney Spears desde 2016.

Hold Me Closer se une al extenso catálogo de éxitos de Elton y de Britney que están disponibles en TikTok y que abarcan medio siglo de música. La comunidad de TikTok podrá utilizar el single en sus propias creaciones de vídeo, mientras ya han utilizado el fragmento del anticipo para compartir su emoción por esta colaboración.

A principios de esta semana, Elton deleitó a invitados inesperados en un restaurante francés con una interpretación en directo de esta canción.