Dos directores con Oscar y un otro premiado en Cannes competirán por el premio del público en la 37ª Mostra

Tanovic, que logró el galardón gracias al drama bélico 'En tierra de nadie' (2001), presentará en València 'Not So Friendly Neighborhood Affair', una comedia que refleja tanto los efectos de la pandemia como los de las redes sociales.

Salvatores, premiado por 'Mediterráneo' (1991), trae a la Mostra 'Comedians', una reflexión sobre la trascendencia (o no) del oficio de la interpretación mientras que Gatlif, que obtuvo el premio al mejor director en Cannes por 'Exils' (2004), competirá con 'Tom Medina', ligeramente inspirada en sus tiempos de inmigrante sin papeles en Francia, a donde llegó desde Argelia.

À Punt Mèdia volverá a colocar las urnas en los cines Babel para que los espectadores de la Sección Informativa de esta edición elijan el galardón. Todas las cintas que compiten por el premio, de diversas procedencias, presentan un potente sello de autor y son inéditas en España.

"La Sección Informativa tiene una especial relevancia para el festival, porque le pone en contacto directo con las personas que asisten a las proyecciones y tienen la posibilidad de otorgar el Premio del Público a una película que después será emitida por À Punt", ha asegurado la presidenta de la Mostra, Gloria Tello.

La Mostra, que se celebra del 20 al 30 de octubre, también vivirá el estreno mundial de 'Kobane', la ópera prima de la directora Özlem Yasar, con la que el festival dará continuidad a su apuesta por el cine kurdo, en especial a la Comuna de Cine de Rojava, pues ya se proyectó en 2020 su primera película, 'Por la libertad' ('The End Will Be Spectacular').

Otra directora seleccionada es la egipcia Nadine Khan, que realiza un retrato de la masculinidad tóxica y su poder destructivo en 'Abu Saddam'.

"La presencia de directores de reconocido prestigio internacional en la Sección Informativa pone de manifiesto la voluntad del festival por ofrecer una panorámica del cine mediterráneo que conecte el presente con la historia, y que permita al público valenciano disfrutar por primera vez en España de las nuevas películas de Danis Tanovic, Gabriele Salvatores o Tony Gatlif", destaca Eduardo Guillot, director artístico del festival.