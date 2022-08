PSPV afea a Mazón que una ley "no es una solución mágica" para las listas de espera y defiende el aumento de inversión

Así se ha manifestado Martínez, tras las declaraciones de Mazón, quien este jueves ha afirmado que su formación, si gana las próximas autonómicas, "limitará por ley las listas de espera sanitarias con un tope máximo de tiempo". A su juicio, una sociedad avanzada "no puede funcionar con una sanidad colapsada".

La dirigente socialista ha instado a Mazón a "dejar de inventar, manipular y mentir intencionadamente", dado que "sabe perfectamente que los servicios sanitarios de la Comunitat no han registrado ningún colapso y han continuado prestándose con la normalidad habitual del verano".

En este sentido, ha defendido que el plan de verano "ha contado con más presupuesto y más personal que en años anteriores" y ha sugerido al PP "contrastar sus informaciones", algo "a lo que están poco acostumbrados".

"Este verano se han invertido 68,8 millones de euros para reforzar la asistencia sanitaria, 5 millones más que el año pasado y contratado a 7.357 profesionales tanto para la sustitución del personal sanitario de vacaciones como para el refuerzo de centros de salud y consultorios de zonas de mayor afluencia turística", ha apuntado.

Asimismo, la diputada del PSPV ha considerado que hacer una ley "no es una solución mágica para las listas de espera", pero "lo que sí contribuye a disminuirlas es aumentar la inversión en infraestructuras, tecnología y personal como está haciendo el Consell de Ximo Puig".

"Gracias a esta gestión en la que la Sanidad es un eje prioritario los valencianos y valencianas contamos ahora con más profesionales que nunca y con una inversión histórica en nuestra sanidad pública", ha insistido.

"No sabemos a quien intentan engañar, pero sabemos que el PP dice mucho y luego hace poco", ha asegurado Martínez, al tiempo que ha sostenido que "los mismos que se pasaron 20 años gobernando y no solucionaron los problemas de la sanidad, sino más bien todo lo contrario no pueden dar lecciones de nada". "Los valencianos ya saben en qué se traducen las promesas del PP: recortes, privatizaciones y merma descomunal de servicios públicos", ha apostillado.

"Ahora tenemos un Gobierno que, al mismo tiempo que sigue pagando la ruinosa gestión de la derecha, se preocupa y ocupa por la salud de sus ciudadanos", ha concluido.