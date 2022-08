Nuestra comida 'se bebe' el 80% de los recursos hídricos: "No hay tanta agua para todo lo que se quiere regar"

Sequía y escasez no son lo mismo, aunque estén relacionadas. La primera se refiere a la falta de lluvias; la segunda viene provocada por un exceso del consumo de agua. Según el último informe publicado esta semana por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, los embalses españoles están al 36,9% de su capacidad total, una cifra un 15,7% menos que hace un año y una de las peores datos desde 1995. Al contrario de lo que se pueda pensar, en realidad, el mayor consumo del agua lo realiza el sector agrario. La responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía, Pilar Paneque, advierte de que "no hay tanta agua para todo lo que se quiere regar" y pide abrir un debate social con el sector sobre el uso de este bien común.

La ciudadanía está cada vez más concienciada sobre la necesidad de ahorrar (no desperdiciar) agua. El consumo de los hogares españoles ha pasado de 2.700 hectómetros cúbicos (hm³) de agua en 2004 a los 2.291 hm³ en 2020, último dato actualizado en la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE). En litros por habitante, se ha pasado de los 138 de media al día en 2012 a los 133 en 2020, es decir, cinco litros menos por persona y día de media. Según esta misma fuente, el volumen de agua de riego usado por las explotaciones agrarias ascendió a 15.495 hectómetros cúbicos en 2018 (últimos datos disponibles), cifra un 3,7% mayor respecto a la registrada en la anterior encuesta, realizada con referencia a 2016.

Este año, una sequía histórica está afectando también a toda Europa -incluso países del norte como Reino Unido, donde no están acostumbrados- y otras partes del mundo como China, que ya ha advertido de las consecuencias que puede tener para los cultivos. En España, la disminución de este recurso ha llevado a la central hidroeléctrica de Rialb, en Lleida, a tener que paralizar su actividad por primera vez desde, al menos, 2009.

Para abordar este fenómeno, 20minutos se ha puesto en contacto con Pilar Paneque, catedrática de Geografía Humana en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía. "Este año se han juntado varios elementos: el verano empezó muy pronto, se han encadenado varias olas de calor y ha habido una mayor evaporación". Sobre la escasez de precipitaciones, que deriva en la sequía meteorológica, explica que "es absolutamente normal e inherente a nuestro clima. Además de recurrente. Esto no debería ser una sorpresa en España, donde cada diez años aproximadamente se vive una gran sequía". El problema, agrega, es que ha coincidido con la temporada turística y un verano especialmente caluroso, lo cual ha aumentado la demanda de recursos hídricos.

"Si esperamos, el otoño será muy difícil"

De cara al próximo otoño, Paneque apunta que las previsiones meteorológicas más probables para los próximos tres meses "no van a acompañar" porque dan pocas lluvias, por lo que pide a las administraciones públicas "no esperar a que los embalses estén completamente secos" y tomar ya las medidas previstas en los planes especiales de sequía de cada una de las confederaciones hidrográficas.

En este sentido, la responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía, recuerda que "sabemos cuánta agua se necesita para garantizar los abastecimientos y para hacer un uso racional de los sectores económicos que necesitan agua para su funcionamiento. Tenemos que empezar a recortar usos ya y las cifras nos dicen que no se está recortando lo suficiente. Si seguimos esperando, vamos a tener un otoño muy difícil", advierte.

Paneque defiende la necesidad de abrir un diálogo con el sector agrario, que es el consumidor del 80% del agua y "donde hay que hacer un mayor esfuerzo" para reducir los regadíos. "Parece claro que la solución tiene que venir de ahí", asegura.

Reconversión del sector agrícola

En primer lugar, la especialista propone reducir el consumo porque "no hay tanta agua para todo lo que se quiere regar, el contexto de cambio climático lo impide". "Los recursos disponibles van a disminuir como efecto del cambio climático y todavía no se reconoce en toda su extensión", lamenta.

El segundo paso, en su opinión, es "buscar alternativas" como el uso de agua regenerada o desalada, lo cual es rechazado por el sector por su precio más caro. Asimismo, apuesta por estudiar seriamente "qué cultivos podemos seguir utilizando y cuáles no" y como ejemplo cita el caso del embalse de La Viñuela, en Málaga, que "probablemente a finales de verano se declare muerto y se ha estado utilizando para regar [campos de] aguacate. ¿Está Andalucía en disposición de estar regando aguacate, o maíz o mango? Hay que poner sobre la mesa alternativas para el sector agrario, que se va a tener que reconvertir como ya hizo la industria en el norte de España décadas atrás", plantea.

Nos tenemos que atrever a adelantarnos en la aplicación de medidas, aunque ello suponga frenar algún sector económico"

Tras lamentar que "se lleva mucho tiempo mirando para otro lado", Paneque considera que ya "ha quedado claro, tras la experiencia de las últimas décadas", que la modernización de los sistemas de regadío para optimizar el uso eficiente del agua "no es suficiente", por lo que insta a abrir un debate sobre la reconversión que necesita el sector agrícola, para el que también harían falta "compensaciones".

El Ministerio para la Transición Ecológica, en su síntesis de los planes hidrológicos de 2015-2021, recién concluido, recoge que "las demandas de agua en España, entendidas como la cantidad de agua que los usuarios esperan recibir, ascienden a 30.792,67 hm³/año; el 81% de ese total se debe a los usos agrarios, el 16% al abastecimiento de los núcleos de población y el 3,0%, a las industrias no conectadas a redes urbanas".

Campañas de comunicación

Por otra parte, la investigadora echa en falta "mejor comunicación y pedagogía social" sobre la necesidad de ahorrar agua y cómo se reparte este recurso. "La coyuntura actual es difícil y la ciudadanía está asumiendo la necesidad de ahorrar energía. Hay que aprovechar el momento para entender que también necesitamos ahorrar recursos hídricos, por lo que pueda pasar en los próximos meses", defiende, al tiempo que considera que "si la mayor parte de la población supiera que el 80% del agua va para la agricultura, el debate quizá sería otro". "Nos tenemos que atrever a adelantarnos mucho más en la aplicación de medidas, aunque ello suponga frenar algún sector económico", insiste.

Con todo, la especialista pide no crear alarma social porque "España está muy preparada por su dilatada experiencia en la gestión de sequías" y ve "difícil" que llegue a darse una situación de gran desabastecimiento en las grandes ciudades, ya que España es uno de los países del mundo con más cantidad de agua embalsada por habitante y, además, dispone de protocolos y leyes que permiten la anticipación. "Esto no es un tsunami ni una pandemia, no nos coge por sorpresa, es un riesgo de aparición muy lenta", recuerda.