El viernes 26 de agosto (22.00 horas), DKISS lleva a sus espectadores el día a día en el trabajo de una de las 40 anaplastólogas que hay en todo el mundo, Allison Vest. Desde su clínica de Texas, esta profesional combina arte y ciencia para elaborar prótesis hiperrealistas.

La especialista será la anfitriona de Prótesis increíbles, un nuevo programa en el que los espectadores serán testigos de las conmovedoras historias de personas que han perdido una parte de su cuerpo debido a una enfermedad o a un accidente. Con las creaciones de Allison, podrán

recuperar la confianza de nuevo y llevar una vida normal gracias a prótesis casi imperceptibles. Hablamos con Allison Vest sobre su trabajo y cómo fue rodar Prótesis increíbles.

La anaplastología es una rama médica enfocada a la reconstrucción de zonas de la cara o resto del cuerpo mediante prótesis. Esta disciplina comenzó a ser relevante en la Primera Guerra Mundial, cuando muchos de los numerosos heridos en batalla no pudieron ser intervenidos con cirugías reconstructivas y escultores y médicos realizaron piezas para recuperar el aspecto natural de sus rostros. En España, el Hospital Universitario Ramón y Cajal es el centro público de referencia en prestar estos servicios.

¿Por qué dijo que sí a participar en 'Prótesis increíbles'?Fue para dar a conocer nuestra profesión y mostrar a la gente lo que podemos hacer y tal vez llegar a personas que de otra manera no sabían que la anaplastología existe.

¿Qué beneficios cree que aporta un programa de televisión como éste a la sociedad?Creo que aporta conciencia a la sociedad. La anaplastología siempre ha existido casi en las sombras y creo que ayuda a dar a conocer nuestra industria y da a los pacientes una opción que tal vez no se les presentó anteriormente.

¿Cree que 'Prótesis Increíbles' ayudará a reducir los complejos y los miedos de las personas que tienen problemas como los que participan en el programa?Creo que cualquier prótesis que hagamos ayuda a reducir la ansiedad de la gente por salir a la sociedad. Creo que cualquier persona que entra en nuestra clínica está buscando de alguna manera ayuda con una condición que tienen, y por lo tanto, creo que recibir la prótesis para ellos ayuda en de manera individual.

¿Es difícil trabajar con cámaras a tu alrededor?No me resultó difícil trabajar con las cámaras. Creo que teníamos un equipo muy profesional y creo que eso fue de gran ayuda. Me sorprendió mucho que no me molestaran las cámaras.

¿Cómo cambia su trabajo cuando está rodando y cuando no? No creo que mi trabajo cambie realmente. Diría que lo que cambia es mi horario. Por ejemplo, cuando no hay cámaras, puedo hacer que los diferentes trabajos de laboratorio siempre encajen en mi horario. No tengo que esperar hasta que todo el equipo esté listo.

¿Hay alguna anécdota del rodaje o alguna historia que te gustaría destacar sin estropear demasiado?Una cosa que tuve que aprender para el rodaje fue un término que supongo que los equipos de televisión sí entienden. Se llama la cuarta pared. Y si algo era la cuarta pared, significaba que no podía poner mi cuerpo ahí porque la cámara no podía rodar en esa posición. Así que tuve que aprenderme partes de mi sala de tratamiento en las que no podía estar de pie y hacer que el equipo me filmara allí. Así que eso fue una pequeña curva de aprendizaje que tuve que superar.

¿Sientes los pacientes que aparecen en la televisión y en el programa son valientes por hacerlo ya que mucha gente los verá en un momento vulnerable?Sí. Creo que son valientes, pero también creo que tienen mucha empatía, porque si les preguntas, su motivación es que quieren que otros sepan que pueden estar en esa situación. Es casi como si quisieran educar y decir "mira, así es como lo manejé. Esto es lo que hice". Casi como un ejemplo o una sesión de asesoramiento para otros.

¿Y qué es lo que más te entusiasma de su profesión, de su trabajo?Me encanta ver las sonrisas. Me encanta la felicidad que muy a menudo vemos en los días de entrega. Cuando la gente sale por la puerta puedes ver esas emociones ahí dentro. Son contagiosas. Así que es emocionante. Se siente bien formar parte de ello.

¿Cómo cree que manejará la fama?No lo sé. Quiero decir, espero manejarlo bien, pero no ha sido un problema hasta ahora, así que no lo sé. Supongo que puedo manejarlo, estoy trabajando lentamente mi camino hacia eso.

¿Cómo llegó a esta profesión? ¿Es vocacional?No lo considero necesariamente vocacional. Mi escuela secundaria era una escuela de arte. En la universidad, me centré en el arte y la biología, y mi doctorado [hizo una maestría en Ciencias en la Universidad de Illinois, en Chicago, en Visualización Biomédica] también fue de arte y mucha biología. Así que, técnicamente, me metí en la profesión por accidente, pero tenía la formación perfecta para hacerlo, todo ese arte y esa biología... Estoy agradecida de que todo se haya juntado.

¿Cree que 'Prótesis increíbles' es un ejemplo de que siempre hay que seguir adelante ante la adversidad?No sé si estoy necesariamente de acuerdo con eso... Creo que hay momentos en los que la gente debe tomarse un momento para sí misma y no seguir adelante, tomarse un momento para sentir lo que siente. Y cuando esté preparada para seguir adelante, conseguir una prótesis. Creo que 'Prótesis Increíbles' es una especie de buen ejemplo de lo que es posible.

¿Han cambiado mucho las prótesis en los últimos años en cuanto a materiales y aspecto, por ejemplo?Yo diría que lo que más ha cambiado en los últimos años son los aspectos digitales y la posibilidad de escanear en 3D una oreja existente, crear una imagen simétrica e imprimir en 3D la otra oreja. Para mí fue un gran avance, porque cuando estaba en la escuela tenía que sentarme y esculpir yo misma la imagen en espejo de una oreja. Ninguno de nosotros hace ya eso, es probablemente el mayor cambio en nuestra industria.