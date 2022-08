AuronPlay confiesa que rechazó una propuesta de Netflix para hacer un documental: "Me daba pereza"

AuronPlay es uno de los streamers que más clara tiene sus intenciones a la hora de realizar su trabajo y dejar su vida personal aparte. Más allá del misterio de dónde vive, pues nunca ha confirmado que se haya mudado a Andorra, tampoco está dispuesto a revelar cualquier detalle que pueda peligrar su privacidad.

Este recelo es ampliamente entendido por sus seguidores y continúa día tras día siendo uno de los creadores de Twitch que más espectadores tiene, tanto en España como en todo el mundo. Por eso, ha comentado que no le gustaría realizar un documental sobre su vida.

Tras ver El Rubius X, un repaso sobre la infancia y la trayectoria de Rubén Doblas, el catalán ha expresado su rechazo a someterse él mismo a una grabación tan compleja.

"Una vez me llegó una oferta de documental de Netflix y le dije que no, que no me apetecía", ha confesado después de reflexionar sobre lo agobiante que sería tener cámaras "persiguiéndole" durante semanas.

"Hasta mi representante me pregunto si estaba seguro, lo rechacé porque me daba pereza", ha asegurado sin rodeos. "Pido perdón a Netflix porque seguro que hubieran hecho algo maravilloso, pero bueno, si una vez vinieron, volverán. Y a lo mejor cuando vuelvan me animo", ha concluido.

No hay duda que el documental del Rubius ha emocionado a todos sus compañeros de profesión al conseguir recopilar en algo más de una hora todos los momentos más importantes de su carrera.