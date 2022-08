El azote de la pandemia supuso que muchas familias no pudieran despedirse de sus seres queridos que, bien a causa de la Covid-19 o bien por otros motivos, fallecieron.

Este jueves, El programa del verano ha mostrado el caso de un hombre cuyo primo falleció el pasado mes de noviembre de 2020 y, como no pudo despedirse en ese momento, ha decidido hacerlo ahora de una forma, cuanto menos, peculiar.

Tal como ha informado el matinal de Telecinco, el hombre decidió trepar el muro del cementerio de Paterna (Valencia) para buscar el nicho en el que se encontraba su primo. Así, tras buscar, abrió una de las tumbas, pero en ese lugar no se encontraba su familiar. Fue en un segundo intento cuando logró dar con la tumba correcta.

Las autoridades responsables del caso han destacado que no se han encontrado indicios de robo ni de que se pretendiera practicar un ritual satánico. Además, la familia del hombre cuya tumba fue profanada por error ha decidido no presentar ninguna denuncia, pues han considerado que el hombre no actuó de mala fe.

Desde el plató del matinal, los colaboradores han señalado que la acción del hombre está penada con cárcel y que, posiblemente, "esta persona no esté en pleno uso de sus facultades mentales". "Menos mal que lo localizó a la segunda", ha señalado el abogado penalista Juan Manuel Medina.