La primera ministra finlandesa defiende su derecho a la diversión: "Soy humana"

"Soy humana. Y a veces también echo de menos la alegría, la luz y la diversión en medio de estas nubes oscuras". Con estas palabras, entrecortadas por la visible emoción y al borde de las lágrimas, comparecía este miércoles por la tarde la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, para dar explicaciones sobre las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta.

Después de que se publicaran un vídeo en el que aparece bailando con sus amigos y una fotografía de dos de sus amigas besándose con el torso desnudo cubierto con un cartel en el que se leía "Finlandia" dentro de Kesäranta, la residencia oficial de los jefes de Gobierno.

En un acto organizado por el partido socialdemócrata (SDP) en la localidad de Lahti, al sur del país, su líder, Sanna Marin, ha declarado que no le gusta que la población vea vídeos y fotografías de su ámbito privado y ha reivindicado su derecho a ser juzgada por su trabajo, al que ha asegurado que no ha faltado "ni un solo día".

"Es privado, es alegría y es vida", ha dicho en referencia al material filtrado. "No he faltado al trabajo ni un solo día. No he faltado a una sola tarea, y no lo haré, ni siquiera ahora en medio de todo esto. Juntos tenemos que construir un país más fuerte", ha agregado.

A raíz de la difusión de varios vídeos privados en los que aparecía de fiesta junto a unos amigos, Sanna Marin accedió a realizarse la semana pasada un test de drogas en el que dio negativo. La propia Marin, de 36 años, descartó ante los medios que hubiese tomado drogas y solo admitió el consumo de alcohol. Accedió a someterse a la prueba para esclarecer cualquier duda y después de que parte de la oposición se lo pidiese.

Días después ha tenido que enfrentarse a una nueva polémica tras difundirse en TikTok una foto de dos amigas suyas en Kesäranta, la residencia oficial de los jefes de Gobierno. En dicha imagen, dos mujeres aparecen besándose con el torso casi desnudo y ocultando sus pechos con un letrero donde pone "Finland".

Después de salir a la luz la fotografía y con las consiguientes disculpas de Marin, una de las chicas que aparecía en la imagen, Sabina Särkkä, se disculpó por su "comportamiento inapropiado", según cuenta el diario británico Daily Mail.