Todos los modelos de gafas de sol Hawkers están de oferta (¡a mitad de precio!) para dar con tu estilo y montura ideal

Las gafas de sol son necesarias para proteger nuestros ojos conduciendo, trabajando al aire libre o, incluso, cuando tomamos algo en una terraza. Por eso, debemos asegurarnos cuando compramos un par de gafas en la calidad de los cristales y en si realmente protegen nuestra vista. Sin olvidar que el diseño también es muy importante, ya que las gafas se han convertido en un accesorio más para completar nuestros looks, así que deben encajar con nuestro estilo. No obstante, que se cumplan todas estas demandas no es tarea fácil, pero tampoco imposible. La marca española Hawkers, por ejemplo, ha logrado crear multitud de diseños para todos los gustos, con precios asequibles y con materiales que son beneficiosos para la salud y protegen, de verdad, nuestros ojos que es lo importante.

Si también te gusta esta marca que piensa en modelos para todo tipo de público, ahora estás de suerte porque están de rebajas. Todos los modelos que imagines tienen oferta. Un 35% de descuento en el primer par de gafas que compres y si te haces con dos (¡o más!) entonces recibirás el 50% ¡que se dice pronto!

-Las clásicas. Se trata de un modelo unisex, clásico, elegante, pero ligero y, sobre todo, que protege tus ojos por encima de manera fiable. Este modelo está fabricado con el sello de EMS, considerado el mejor Nylon para monturas del mundo que proporciona más flexibilidad y resistencia.

Bisagra de doble acción para un cierre de patillas seguro y durabilidad. Hawkers

-Las trending. Con estas gafas de sol volverás a los años 70 y al estilo total black con montura de mariposa que ha vuelto a estar de moda. Además, sus cristales tienen categoría tres de protección UV4000, por lo que podrás estar totalmente a salvo si sufres con el sol.

Su diseño es más ancho para mejorar la ergonomía y confort. Hawkers

-Las modernas. Este modelo unisex tiene inspiración retro y un diseño híbrido vanguardista. Combina su estructura metálica plateada en acabado mate con terminales y marcos de TR90 blanco frosted translúcido. El blanco de las hendiduras de las patillas y las lentes azules otorgan la frescura de este diseño. A su vez, las lentes de TR18 tienen el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster, respetuoso con el medio ambiente y de los pocos que proporcionan un equilibrio único entre claridad y resistencia.

Posee almohadillas de silicona antideslizantes y anti-alérgicas. Hawkers

