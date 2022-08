Roberto Leal, en 'Pasapalabra': "Acaba de ocurrir algo histórico"

Aunque Orestes fue el ganador de El Rosco de este miércoles de Pasapalabra, no lo consiguió gracias a los segundos logrados en la prueba ¿Dónde están?, ya que el burgalés, junto a Mónica Martínez y Hugo Salazar, fueron incapaces de resolverla.

Al acabarse el tiempo de la prueba y con un solo acierto, el concursante exclamó: "¡Me he despistado!", y Roberto Leal señaló: "Acaba de ocurrir algo histórico".

"En 223 programas creo que es la primera vez que fallas en esta prueba", comentó el presentador, pero Orestes le corrigió, dudando: "Creo que es la segunda o la tercera".

El participante explicó que "he sido demasiado ambicioso y, como me ha dado tiempo a ver las seis primeras, he intentado ir a por las nueve. Entonces me he descolocado".

Tras resolverlo con las respuestas correctas, el conductor del programa de Antena 3 dio paso a la participación del equipo azul, donde Rafa, secundado por Mabel Lozano y Víctor Gutiérrez, resolvió todo el panel, derrotando por primera vez a Orestes en ¿Dónde están?.