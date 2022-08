Orestes vuelve al equipo naranja tras 12 programas: "Aquí se ve todo desde otra perspectiva"

Tras 12 programas, el pasado martes Orestes derrotó a Rafa en El Rosco de Pasapalabra y volvió a formar parte este miércoles del equipo naranja acompañando a Mónica Martínez y Hugo Salazar.

Roberto Leal le dio la bienvenida al burgalés en su retorno a ese lado de la mesa del concurso de Antena 3, recordando que ya lleva 223 programas y 138.000 euros acumulados.

"Estoy muy contento de volver a estar aquí. Tengo sensación de novedad porque hacía tanto tiempo que no estaba en este lado que no me acordaba de cómo era la perspectiva", reconoció Orestes.

Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Y no dudó el alabar a su contrincante: "Entre que yo estaba en un mal bucle y que Rafa estaba notable... con varios empates para respirar. Me ha costado".

"Rafa ha aguantado en La Silla Azul y, como yo siempre digo, con la frialdad de un percebe e igual de bien", señaló el concursante. "Que bien se ve desde aquí todo, creo que es el punto de luz, parece que no estás tan pálido", afirmó antes de comenzar a jugar.