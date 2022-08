Un okupa de un chalet de Villaviciosa asegura que ha comprado las llaves de la vivienda: "No me iré hasta que me lo diga un juez"

Hace cuatro meses tres jóvenes ocuparon un chalet de Villaviciosa de Odón; a día de hoy siguen allí y las quejas de los vecinos van en aumento. Uno de los chicos, David, ha explicado en el El programa del verano de Telecinco que es el propietario de la vivienda ya que lleva cuatro meses aquí viviendo y, detalla, compró la llave por 2.000 euros. "Ellos lo único que quieren es que me vaya, pero yo no me voy a ir", explica.

Por parte de los vecinos, acusan a los jóvenes de utilizar la casa como "narcocasa" y temen por los niños de la zona ya que se encuentra próxima a un colegio. David ha hecho hincapié en que no van hacer daño a un niño de 12 años, "no se si piensan que somos animales salvajes".

"Tenemos 18 y 19 años, ¿nos vamos a poner a insultar a niños de 12 años cuando tenemos hermanos, sobrinos pequeños y familia?", recalca el joven. Además, añade que no se trata de ninguna "narcocasa" y que no tiene ningún problema en que visiten su casa y la revisen ya que no tiene "nada que esconder".

El joven ha afirmado que ha comprado las llaves del chalet a una persona del municipio de Villaviciosa de Odón y se quedará "hasta el día que vengan" y lo echen. Asegura que paga la factura del agua, en cambio, la de la electricidad no ha llegado aún pero, recalca, que casi no tienen luz en la vivienda.

Asimismo, reitera que no abandonará la casa "mientras siga viviendo en la calle, sin trabajo y sin nada" no se va a mover del lugar hasta que un juez indique lo contrario. Menciona que cuando encuentre un trabajo se irá junto a su perro y le dará las llaves a la policía pero ahora ahora "es un sinvivir con los vecinos".