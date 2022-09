Cómo evitar que tu loro rompa todo lo que tienes por casa: "Además de molesto para nosotros, puede ser peligroso para ellos"

De la misma manera que alguien que adopta un cachorro sabe que va a tener que enseñarle a su perro que no tiene que morder las zapatillas, todo dueño de loro debe saber que estas aves tienden a morder algunos objetos como libros o cables y que, además de que en ocasiones pueda ser peligroso para ellos, tendremos que enseñarles a no hacerlo con nuestras cosas.

Pero, ¿por qué los loros tienen ese comportamiento destructivo con algunos de nuestros objetos más preciados? Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas (conocidas comúnmente como loros) que viven en condiciones de cautividad, así como contribuir a la conservación de aquellas que hacen lo propio en vida silvestre; explica que se trata de algo innato en estos animales.

"Los loros son animales salvajes con ciertas motivaciones innatas y con unos comportamientos que deben expresar, por lo que, cuando el ambiente les ofrece una mínima oportunidad de llevar a cabo estos comportamientos, las aprovechan", cuenta el experto.

Claro, que estas actividades no siempre están en armonía con nuestros intereses. Valls ejemplifica un caso muy común, que es el del loro que muerde los libros en una estantería. "El animal va a tratar de manipular el ambiente, ya que es legítimo que quiera expresar ese comportamiento que haría en libertad", expresa. "El punto es que no lo hagan con nuestros objetos, ya no solo porque sea molesto, si no porque puede ser peligroso para ellos también, como en casos de loros que muerden cables".

Cómo redirigir ese comportamiento hacia otros objetos

Ante este tipo de situaciones, la solución no es castigar al loro, encerrarlo en la jaula o gritarle para que deje de hacerlo. Debemos pensar que ellos no entienden que estén haciendo algo mal, ellos están realizando un comportamiento propio de su naturaleza, por lo que reprimirlo podría tener consecuencias graves en su conducta.

En vez de esto, debemos seleccionar hacia dónde dirigir ese comportamiento. "Hay mucha gente que se da cuenta del problema cuando estos animales son pequeños y todavía están en la fase de socialización, donde se generar sus preferencias", explica Valls. "Si durante esas edades más tempranas a estos animales no les proporcionamos estos elementos a los que queremos reconducirles, el animal va a tender a convivir en un entorno en el que va a tender a buscar estos elementos nuestros".

"Lo fundamental aquí es que, cuando son jovencitos, les ofrezcamos elementos no peligrosos con los que queremos que interactúen", detalla el experto en psitácidas. "Imagina que tenemos un loro al que le encanta morder cajas de cartón, en este caso podemos ofrecerles sus propios juguetes, buscando materiales o elementos en forma, tacto y características que ellos disfrutan y, así, ofrecerles una alternativa".

Es importante crearles un entorno dinámico cuanto antes

Incluso en aquellas situaciones en las que el animal peligra, podemos encontrar una alternativa, como es el caso de los cables. Cuando nuestro loro opta por mordisquear ciertos cables, podemos ofrecerle los mismos pero vacíos por dentro, es decir, darles solo el plástico. "Por esto es importante crearles un entorno dinámico cuanto antes", añade el cofundador de Avetropic.

Pero, ¿qué podemos hacer si nos encontramos esta situación y nuestro loro ya no es tan joven? "En estas situaciones nos queda entender cuál es la motivación que está satisfaciendo el animal con ese comportamiento y, partiendo de ahí, ofrecerle algo que satisfaga la misma sin suponer un problema", explica Valls.

"El dónde también importa ya que no es lo mismo algo que tenemos en una zona elevada que lo que podemos tener encima de la mesa", añade el experto. "Hay que intentar encontrar todas las razones que le llevan al loro a hacer eso y de ahí que sea primordial entender sus motivaciones que, en la mayoría de los casos es simplemente su comportamiento natural de manipulación del entorno".

En resumen, una vez entendamos por qué nuestro loro destruye las revistas y los libros de nuestra estantería o mordisquea los cables del teléfono, tendremos que ofrecerles una alternativa similar a la misma, para que olvide su anterior objetivo y se centre en el nuevo, más seguro y más cómodo para nosotros.