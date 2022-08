'The Bachelorette', el nuevo programa de citas de Telecinco que será presentado por Jesús Vázquez

Ya queda poco para que arranque la nueva temporada de programas televisivos. Y en Telecinco han apostado por un dating show de éxito internacional que será presentado por Jesús Vázquez.

Se llama The Bachelorette y consiste en lo siguiente: la búsqueda del amor de una joven que ha logrado el éxito en casi todos los aspectos de la vida, exceptuando el sentimental.

Para ello, la protagonista del programa tendrá un grupo de pretendientes que habrán sido seleccionados por la afinidad y los intereses en común que tengan con ella.

Por su parte, el de Ferrol ejercerá de conductor en momentos como la noche de presentaciones, las cocktail parties o las ceremonias de la rosa, que cerrarán cada edición del programa, en las que la protagonista dará una rosa a los candidatos que desea que continúen para conocerlos mejor.

Asimismo, será la mano derecha de la joven, ya que vivirá a su lado la experiencia y comentará los sentimientos y las emociones que le empiecen a surgir con los pretendientes.

No es la primera vez que el presentador se enfrenta a un programa de este tipo, ya que ha estado a cargo de otros dating shows como MYHYV, First Dates: Crucero y I Love Escassi, todos ellos realizados en Mediaset.

The Bachelorette, que aún no tiene fecha de estreno y cuya adaptación para España se llevará a cabo en colaboración con Warner Bros, es un spin off de The Bachelor, programa que cuenta con más de 180 ediciones en 38 países, tanto de su versión original como de sus diferentes secuelas.