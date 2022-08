¿Tenemos un doble en algún lugar? Científicos descubren que las personas con rasgos físicos parecidos también comparten ADN

¿Alguna vez has visto a alguien que se parece tanto a ti que has pensado que era tu doble? Puede que esto no parezca tan extraño e incluso podría tener una explicación biológica. Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, liderados por el doctor Manel Esteller, ha descubierto que los dobles, sin ningún parentesco familiar, pueden tener características genéticas comunes.

La investigación, que ha sido publicada en la revista 'Cell', explica desde la biología por qué aparecen dobles nuestros en lugares remotos y por qué, además de los rasgos físicos, también comparten ADN y hábitos.

Análisis del ADN y del perfil epigenético

"La aparición de 'dobles' de una persona, como si fueran fotocopias, ha sido motivo de atención en las artes y la cultura popular, pero nunca había sido abordado desde el punto de vista científico", detalla en un comunicado el doctor Esteller, quien añade que lo que han hecho ha sido "recopilar el mismo material biológico de estos individuos extremadamente parecidos para ver si encontrábamos una razón objetiva de su similitud".

Para llevar a cabo la investigación, las personas con rasgos similares fueron sujetas a programas de reconocimiento facial para descubrir parejas de personas casi idénticas. "Después, se analizó su secuencia de ADN (genoma), su perfil epigenético (mecanismos de regulación del genoma) y su composición de microbios (microbioma)", aclaran.

Qué variaciones comparten del genoma

Los resultados revelan que los dobles humanos también comparten variaciones similares de su genoma, aunque no tengan parentesco, sobre todo con los genes involucrados en el desarrollo de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla y la frente.

"Fue curioso comprobar que el parecido de estas parejas de dobles no solo se ceñía a los rasgos faciales, sino que, además de afectar a otras propiedades físicas, como altura y peso, también se extendía a ciertos rasgos del carácter y el comportamiento", añade el doctor.

Esta investigación puede abrir nuevas puertas a la investigación en varios campos en un futuro, ya que "proporciona las bases para que a partir del análisis de la imagen y la forma de la cara se puedan diagnosticar enfermedades genéticas" y, por otro lado, "permitiría reconstruir la cara de una persona desconocida a partir únicamente de una muestra de ADN, uno de los grandes desafíos de la medicina forense y criminalística", concluye el líder de la investigación.