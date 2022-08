El PP critica la propuesta de peajes y afirma que "no tiene ningún sentido declarar la guerra al vehículo privado"

Barrachina ha lamentado que "a pesar de haber dicho que abandonaban esa idea", "siguen con su plan de poner peajes en las autovías, de tarifar por su uso". "Los mismos alcaldes y cargos de izquierdas que hace cuatro años lucían pancartas contra el peaje de las autopistas ahora callan ante la posibilidad de su vuelta. Los valencianos pagarán peajes y los socialistas, Compromís y Podemos ahora guardarán silencio", ha aseverado en un comunicado.

El portavoz popular ha afirmado que "no hemos oído a Puig decirle a Sánchez que no queremos más peajes, que ya es suficiente con el alto precio de la gasolina como para incrementar aún más el coste a los usuarios, pero sobre todo a los transportistas que es su medio de vida".

En este sentido, ha señalado que "la izquierda valenciana no ha sido capaz de decir 'no' a los peajes en Les Corts". "Ahora parece que este nuevo impuesto a la circulación es enormemente progresista y una tasa a los ricos y no algo regresivo. Son una perpetua contradicción", ha agregado.

Barrachina ha señalado que "es discriminatorio y más perjudicial para la seguridad vial porque el tráfico se desplazará hacia vías secundarias alternativas con peor seguridad. Tampoco parece el momento económico más adecuado para ponerlo en marcha, con la mayor inflación de los últimos treinta años, con el aumento de la cesta de la compra, de la luz o de los carburantes".

El portavoz de Infraestructuras del GPP ha indicado la Generalitat "debe completar las autovías por terminar en la Comunitat y respaldar a los 94.000 transportistas de la Comunitat Valenciana a los que han subido la prima del seguro obligatorio, el gasoil, el impuesto de matriculación y ahora quieren darle la puntilla con el cobro en las autovías. Es insoportable".

Para Barrachina, "la guerra al vehículo privado parecería lógica si existiera una alternativa con el transporte público, pero en lugar de potenciarlo se han dedicado a suprimir trenes de cercanías, de media distancia y autobuses. Si esto lo penalizas el ataque a la movilidad pública es triple".

"La movilidad en la Comunitat Valenciana se ha convertido en un verdadero problema. No están teniendo en cuenta que los valencianos tienen la necesidad de desplazarse para recibir prestaciones sanitarias, educativas y de todo tipo y que por su pésima gestión cada vez hay menos servicios públicos. Persiguen el vehículo privado y arruinan el transporte público", ha opinado.