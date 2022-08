Una foto sexual, un vídeo de fiesta... La 'campaña' contra Marin, la primera ministra que hace fuerte a Finlandia ante Putin

Un vídeo bailando y fotos en otra fiesta en la residencia oficial, aunque no en las estancias más relevantes según ella misma dijo. Pero esos son los dos elementos que en las últimas semanas han tratado de desgastar la figura de Sanna Marin. La primera ministra finlandesa, que tuvo incluso que hacerse un test de drogas ante la presión, ha ido esquivando poco a poco unas polémicas que la han puesto en la diana. Y lo han hecho precisamente en un momento en el que su país ha ganado en relevancia internacional, por la entrada en la OTAN y por una posición muy dura frente a la Rusia de Vladimir Putin.

Con 29 años, Marin ya era parlamentaria, y solo cuatro años después pasó a ser ministra de Transportes y Comunicaciones. Pero el hecho más relevante se dio en diciembre de 2019 cuando se convirtió en la primera ministra más joven del mundo, con 33 años, tras sustituir al frente del Gobierno a Antti Rinne, quien dimitió solo unos meses después de que los socialdemócratas ganaran las elecciones. Marin precisamente lidera la formación progresista desde el 2020 y ha tenido una de las gestiones de la pandemia de Covid más valoradas a nivel europeo.

Marin, con todo, lidera un Ejecutivo muy amplio (aunque formado por 19 ministerios). Forman parte del mismo el Partido Socialdemócrata, el Partido del Centro, la Liga Verde, la Alianza de la Izquierda y el Partido Popular Sueco. El margen con el que cuentan los socialdemócratas en el Parlamento es de solo un escaño por lo que la presión de la oposición ha sido siempre muy alta. De hecho, a los pocos días de tomar posesión, la primera ministra tuvo que enfrentarse a una moción de censura por la gestión de la política migratoria.

Con todo, el giro final de Sanna Marin ha venido en 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La primera ministra ha sido, junto al presidente Sauli Niinisto, la cara visible de un paso histórico para Finlandia: la adhesión a la OTAN después de muchas décadas de ficticia neutralidad y siendo un país que conoce como pocos los recovecos del Kremlin. Ese movimiento ha sido visto por muchos como el motivo por el que los vídeos de Marin han visto la luz, aunque ella ha negado que esté siendo chantajeada. Dio la cara y pasó página, aunque ha tenido que salir de nuevo a pedir disculpas por una foto de dos de sus amigas besándose en una estancia de la residencia oficial. En paralelo a estos hechos, Marin ha sido una de los líderes que ha llevado adelante la prohibición gradual de la emisión de visados a turistas rusos, un asunto que no genera consensos todavía entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

En su momento y sobre el asunto de los vídeos, Marin descartó ante los medios que hubiese tomado drogas y solo admitió el consumo de alcohol. En cuanto a la fiesta, la mandataria finlandesa admitió este martes a los periodistas que la imagen en cuestión está tomada en Kesäranta y que las dos jóvenes de la foto son amigas suyas, aunque pidió perdón por la instantánea. "Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche", expresó.

La primera ministra afirmó que las dos jóvenes formaban parte de un grupo de amigos a los que invitó a la residencia oficial el pasado 9 de julio, después asistir a un festival de rock en el que le tomaron una foto en chaqueta de cuero y "shorts" vaqueros que dio la vuelta al mundo. "Estuvimos en la sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Solo usamos los aseos para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto", dijo. Según Marin, se trató de la única fiesta privada que ha organizado en Kesäranta durante sus vacaciones y no supuso ningún tipo de amenaza para la seguridad, ya que las puertas de la residencia estaban cerradas con llave y todas las instalaciones estaban vigiladas.

Pese a las críticas, la líder finlandesa también recibió numerosas muestras de apoyo, no solo por parte de otros políticos sino también desde la ciudadanía de su país. Y es que varias mujeres grabaron y compartieron en redes sus vídeos bailando como forma de respaldo a Marin. "Lo he filtrado yo misma", comentó con ironía una tuitera al publicar un vídeo bailando con sus amigos. Muchas personas no entienden a qué vino esta polémica y están encantados con que su primera ministra tenga también una vida privada y se vaya de fiesta en sus vacaciones.

Finlandia se adapta a cómo ha cambiado el mundo

Finlandia no es (o era, mejor dicho) un país neutral por elección, sino por obligación. La política de neutralidad de Finlandia se remonta al periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su interés por permanecer neutral en los conflictos entre grandes potencias fue reconocido por primera vez en un tratado entre Finlandia y la URSS en 1948 (el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua). El Tratado prohíbe a los firmantes unirse a una alianza militar contra el otro, y Finlandia no podía permitir que su territorio fuera utilizado para un ataque contra la URSS. Ese equilibrio con los soviéticos fue forzado para evitar precisamente un choque con el régimen.

Finlandia también estaba obligada a preservar su neutralidad mediante unas fuerzas armadas adecuadas. No obstante, ese estatus no está arraigado en el derecho internacional, y no hay compromisos internacionales para su neutralidad. Esto con los acontecimientos recientes ha cambiado, y tanto Finlandia como Suecia se han mostrado dispuestas a acercarse a la OTAN y, de hecho, el ex primer ministro finés, Alexander Stubb, recordó que esa neutralidad no es firme del todo si se tiene en cuenta la existente colaboración con la Alianza Atlántica desde hace ya bastantes años. Una colaboración que en poco tiempo pasará a ser directamente membresía. Y con Marin al frente.