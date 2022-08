Un hombre secuestra a su pareja en Zaragoza y se enfrenta a los agentes: "Entrad y os mato de un tiro, tengo una pistola" 

Un joven alertó a la Guardia Civil el pasado 8 de agosto de que su madre había sido presuntamente secuestrada por su pareja. Los agentes se pusieron en marcha de inmediato y comprobaron que la mujer estaba retenida en contra de su voluntad y amenazada de muerte por su compañero sentimental. "Salvadme por favor, no me deja salir de casa, no puedo más y ha dicho que me va a matar", es lo que dijo la secuestrada al asomarse a la puerta cuando estaban ya los agentes fuera de la vivienda, a lo que el supuesto secuestrador contestó: "Entrad y os mato de un tiro, hijos de la gran puta, que tengo una pistola", según informa Heraldo de Aragón.

El individuo, Ioan D.V., de 50 años, se negaba a liberar a la mujer, por lo que cuando los agentes entraron a la vivienda para rescatar a la víctima y a detenerlo, el hombre se resistió y los atacó. El sujeto intentó quitarles las armas de fuego reglamentarias, incluso a uno de ellos consiguió sustraerle la defensa extensible y los grilletes tras golpearlo. Cuando las fuerzas de seguridad consiguieron inmovilizarlo, el agresor gritó a su hija que le trajese la pistola que tenía en el dormitorio, y como comprobó la Guardia Civil posteriormente, tenía dicha arma.

La Benemérita tuvo que colaborar la Policía Local de Utebo, por la gran resistencia y violencia del individuo, tanto es así que tuvieron que avisar al centro de salud de la localidad para que le pusieran un tranquilizante, fue solo entonces cuando pudieron trasladarlo a dependencias policiales.

Todo comenzó cuando el hijo de la víctima llamó a su madre en repetidas ocasiones y no obtenía respuesta a las llamadas. Sin embargo, el motivo por el que el joven se puso en contacto con la Guardia Civil fue una llamada de este individuo diciéndole que tenía retenida a la mujer: "No la dejo salir porque no quiero, llama a la Policía si quieres. No tienes cojones".

El presunto secuestrador no es la primera vez que está involucrado en un altercado. Hace siete años se atrincheró durante 17 horas en una nave de un polígono de Figueruelas para evitar que le cerraran su negocio de elaboración de quesos, ya que llevaba 14 meses sin pagar el alquiler y el dueño de la nave había solicitado el desahucio.