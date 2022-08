Violeta Mangriñán comparte unas fotos de pequeña comparándose con su hija Gala: "Se le está aclarando el pelo como me pasó a mi"

Su estreno en la maternidad está siendo una de las etapas más bonitas para Violeta Mangriñán. La influencer, que dio a luz a Gala, su primera hija, el pasado 31 de julio, se encuentra disfrutando de cada experiencia que le está brindando este periodo. También lo hace sin perder de vista su pasado, pues tiene muy presente su niñez.

La joven acudió este martes al pediatra para una de las revisiones de la bebé, algo que según la propia madre no le gusta nada a Gala, puesto que suele poner caras de enfado durante el trayecto. Tras compartirlo en sus redes sociales, una seguidora no dudó en hacer un comentario sobre la pequeña.

La chica le comentó a la influencer que su hija se está poniendo rubia, un pensamiento que la propia Violeta confirmó: "Cada día más. Se le está cayendo el pelito y le está saliendo nuevo y es entre rubio y castaño muy clarito".

Además, eso hizo que sacase a la luz unas fotos de cuando ella era pequeña para compararse con su hija. "A mí al nacer me pasó como a Gala. Tenía el pelo oscuro y se me fue aclarando muy rápido", ha desvelado Mangriñán.

También ha querido asegurar que su recuperación posparto está siendo muy buena y que no le importa que se retrase su pérdida de peso. "Los kilos de más no me sientan nada mal, ya tendré tiempo de perderlos cuando vuelva a la rutina de deporte", ha afirmado la influencer.