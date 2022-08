Andrés admite en 'Te ha tocado' que es el topo del programa entre sus compañeros

Andrés volvió a ser el protagonista de Te ha tocado. El gaditano desveló este martes a los espectadores del concurso de Televisión Española su misión fuera del plató.

En cuanto salió al atril para jugar, sus compañeros comenzaron a mandarle callar desde las gradas. "¿Qué te están diciendo?", le dijo Raúl Gómez.

"Que no cuente nada", le contestó Andrés. El presentador explicó que "es el espía que tenemos infiltrado entre los concursantes, es el topo y siempre nos cuentas anécdotas de lo que va pasando y de las relaciones humanas entre los participantes".

Empezamos #TeHaTocado 🔴 con Andrés y con unos 🤫🤫🤫 de sus compañeros. Él es nuestro topo y al parecer los demás concursantes no quieren que cuente las historias que pasan en el hotel 😱 ¡Necesitamos saberlas!



— La 1 (@La1_tve) August 23, 2022

Pero en esta ocasión, el conductor del programa de RTVE no quiso destacar ninguna anécdota, sino que el gaditano contara algo de su vida personal.

"En una ocasión me presenté a 'coquinero', es como el rey del carnaval del Puerto de Santa María. Lo he intentado dos veces y en ambas he quedado segundo", explicó.

"Creo que el jurado era ciego o algo... no supo valorarme, pero ganó uno de mis amigos. Las pruebas eran un examen cultural de la ciudad y un pase de modelos", comentó el gaditano.

Gómez exclamó: "¡Creo que el año que viene va a ser el tuyo!", y le pidió al concursante que desfilara por el plató para mostrar sus dotes: "No gané porque no soy modelo", se disculpó Andrés.