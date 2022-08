Mapi, a Jandro: "He visto una película de mayores prohibidísima para mí"

Mapi no para de sorprender cada día a Jandro y a los invitados del concurso. Si no es por sus zascas al presentador, es por sus dotes como cantante o por sus anécdotas personales.

Y eso fue lo que les contó este martes en la entrega de Mapi: "Ahora mismo tengo una movida en casa que flipáis...", les dijo la niña animada. El mago se interesó por lo que había sucedido.

"Es que estoy castigada sin tablet una semana porque esperé a que todo el mundo se durmiera en casa para ver una película de mayores prohibidísima para mí", explicó la niña animada.

Jandro, en 'Mapi'. RTVE

Jandro quiso saber de qué película se trataba y Mapi le contestó que había visto Los Pájaros, de Alfred Hitchcock: "La de los pájaros asesinos", concretó la pequeña.

Los invitados le preguntaron si no le dio miedo: "Me dio tanto que cogí el canario de mi madre y se lo regalé a la vecina. Metí en la jaula un calcetín y cuando se entere, la que me va a liar es fina, Catalina", les respondió antes de seguir con el programa del día.