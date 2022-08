Las víctimas del pistolero de Tarragona reclamarán indemnizaciones tras la aplicación de la eutanasia

Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha muerto este martes después de recibir la eutanasia en el Hospital Penitenciario de Terrassa. El fallecimiento se ha producido antes de la finalización de la instrucción del caso y, por ende, de la celebración del juicio, con lo que deja tras de sí cinco víctimas sin una indemnización por los daños sufridos a causa del ataque. No obstante, al menos dos de ellas continuarán su lucha para lograr un resarcimiento.

El pasado 14 de diciembre, Sabau irrumpió en las instalaciones de la empresa de seguridad para la que había trabajado en Tarragona hasta ser despedido y comenzó a disparar contra tres de sus antiguos compañeros, a los que hirió de diversa gravedad. Tras el ataque, emprendió una huida de varias horas, en la que tiroteó a dos mossos d'Esquadra en un control, de los que alcanzó a uno, antes de atrincherarse en una masía abandonada en Riudoms.

Tras la participación del Grupo Especial de Intervención de los Mossos d'Esquadra para neutralizarlo, resultó herido de gravedad y quedó tetrapléjico, con la consiguiente dependencia y con dolores "constantes e insoportables sin posibilidad de alivio", de acuerdo con la Audiencia de Tarragona. Todo ello, le llevó a solicitar la eutanasia, materializada este martes, que ha impedido que sea juzgado y, por tanto, que se decrete una indemnización para las víctimas.

En este escenario, los dos mossos d'Esquadra contra los que disparó Sabau en un control durante su fuga no cejan en su empeño de conseguir una indemnización. "Uno de ellos sufrió contusiones y rasguños en el ataque, pero el otro resultó herido de bala en el brazo y habría muerto desangrado si su compañero no le hubiera practicado un torniquete. No obstante, en ambos casos consideramos que hay tentativa de homicidio", explica a 20minutos Albert Palacio, portavoz del sindicato de la Policía catalana USPAC.

Reclamación a la Generalitat

Los dos mossos solicitarán esta compensación a la Generalitat de Catalunya, apunta Palacio, y el sindicato se muestra esperanzado respecto a las probabilidades de obtenerla. El portavoz remite a una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, en la que la Justicia estableció la obligación de la Administración autonómica de indemnizar a un agente de Policía que había sufrido lesiones durante el ejercicio de su trabajo y cuyos agresores se habían declarado insolventes.

"Las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de Policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, principio general que rige para los empleados públicos", reza la sentencia.

La ausencia de un juicio contra Sabau, subraya en una entrevista en TV3 el abogado del sindicato que representa a los dos mossos, José Antonio Bitos, dificulta la obtención de una indemnización. Con una sentencia que establece esta reparación y con un condenado insolvente, dice, es posible acudir a la Generalitat a reclamarla "sin discusión". Sin embargo, cuando no hay un fallo, debe producirse una "valoración pericial" y recurrir "a la vía contencioso-administrativa".

Hasta 60.000 euros de indemnización

En cuanto a la suma de la indemnización, Bitos ha detallado en una entrevista en RAC1 que podría alcanzar los 60.000 euros. Ahora bien, Palacio recalca que es difícil precisar el monto final, ya que depende de unos baremos establecidos en función de diferentes criterios, como "intervenciones, gravedad, secuelas...", y el agente más afectado continúa en rehabilitación.

"Ha estado muy mal. Ha pasado por tres intervenciones y no sabemos si tendrá que someterse a alguna más. De momento, está en rehabilitación y desconocemos si sufrirá alguna secuela", señala el portavoz de USPAC.

Este es el recorrido que espera a los dos mossos d'Esquadra, como trabajadores de la Administración. Sin embargo, la situación parece todavía más complicada para las tres trabajadores en la empresa de seguridad afectados. "Probablemente quedarán en un limbo de demandas durante años y años. Los seguros dirán que no les compete porque no hay condenado, ellos argumentarán que son víctimas... Supongo que pasará a un juzgado civil que algo dictaminará", valora Palacio.

Continúa la causa en Estrasburgo

Más allá de las indemnizaciones, la causa continúa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El sindicato solicitó el pasado viernes a este organismo que suspendiese de forma cautelar la eutanasia del pistolero de Tarragona, después de que el Constitucional español diese luz verde a la muerte asistida de Sabau. Sin embargo, Estrasburgo rechazó esta petición la misma tarde, por considerar que no era de su competencia "por la urgencia", recalca el portavoz de USPAC.

Ahora bien, el Tribunal Europeo continuará estudiando el caso 'a posteriori', remarca Palacio, y su decisión puede crear jurisprudencia respecto a la eutanasia en un tema sobre el que no existe actualmente.