Todo sobre los abonos gratis y con descuento de Renfe que se pueden adquirir a partir de este miércoles: cómo se piden, cuánto duran...

A partir de este miércoles se pueden adquirir los nuevos abonos gratuitos y con descuentos del 50% de Renfe para viajar en Cercanías, Rodalíes y Media Distancia Convencional, así como en Avant y AVE. Estas bonificaciones podrán ser aprovechadas por todos los viajeros que quieran o tengan que utilizar el transporte ferroviario de dicha compañía.

Estas medidas fueron aprobadas por el Gobierno el pasado 1 de agosto y están destinadas a paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y, a la vez, fomentar el uso del transporte público y reducir el uso del vehículo privado. Con ello, se pretende ayudar a la economía de los españoles y disminuir la dependencia energética y la huella de carbono.

Qué son los abonos gratuitos de Renfe

El abaratamiento del precio de los viajes en trenes de Renfe es una disposición puesta en marcha por el Gobierno para beneficiar a aquellos usuarios que utilizan de manera frecuente este transporte público. El motivo de la adopción de esta medida es hacer frente a la inflación y el elevado precio del combustible, así como reducir las emisiones contaminantes.

Con el fin de agilizar el trámite de la adquisición de los abonos, el pasado 8 de agosto Renfe habilitaba, en su página web y aplicaciones, el registro donde los usuarios deben inscribirse para obtener los títulos, donde hasta ahora se han contabilizado unos 300.000 usuarios.

No obstante, es a partir de este 24 de agosto cuando se pueden adquirir los abonos para realizar viajes ilimitados totalmente gratis en Cercanías, Rodalíes y Media Distancia Convencional, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, y con 50% de descuento en trenes de alta velocidad y Avant, hasta el 31 de enero de 2023.

La mejor opción para obtener el título es accediendo a la aplicación o la web de Renfe y abonando la fianza con tarjeta de crédito, ya que el proceso de registro y compra en las máquinas de autoventa o en las taquillas de las estaciones puede tardar por la formación de colas.

Cómo adquirir los abonos de Cercanías y Rodalíes

El abono para utilizar los servicios de Cercanías se puede obtener en las taquillas, máquinas de autoventa y mediante la aplicación de Renfe Cercanías, excepto en los núcleos de ancho métrico, Asturias y Santander, donde solo se podrá adquirir el título físico en las máquinas autoventa o en las taquillas de las estaciones.

El procedimiento para la obtención digital del abono gratuito para viajar en Cercanías se debe realizar por la aplicación Renfe Cercanías. Tras su descarga, hay que acceder y seleccionar el núcleo de Cercanías correspondiente. Después, hay que desplegar el menú y seleccionar la opción "Comprar Billetes", donde se elegirá "Comprar" y se escogerá la estación de origen/destino.

Para finalizar, en el desplegable "Seleccione una tarifa" se seleccionará "Abono gratuito para viajero frecuente", tras lo que habrá que seguir con los pasos que se indiquen para precisar la compra. Entonces, se generará un código QR que servirá para los cuatro meses y se guardará en la app, en concreto en el menú "Comprar billetes" y "Mis billetes".

Para utilizar el abono, se debe validar el QR en los puntos destinados para ello, que serán diferentes en función de las características de cada núcleo. El QR se podrá utilizar para cruzar directamente los tornos (que están habilitados para su lectura) en los núcleos de Cercanías de Madrid, Málaga, Murcia / Alicante y Zaragoza.

Asimismo, en los núcleos de Cádiz, San Sebastián, Bilbao, Sevilla, Valencia y Rodalíes Catalunya se deberá obtener un abono físico, sin coste. Para ello, la aplicación generará un código de siete dígitos que servirá para adquirir el soporte físico en las taquillas o las máquinas autoventa de dichos núcleos. En cualquier caso, en estas estaciones se dispondrá de personal de apoyo para leer el código QR y facilitar el acceso a los viajeros.

Cómo adquirir los abonos de Media Distancia



Para viajar de forma gratuita en los trenes de Media Distancia, hay que adquirir el abono en máquinas autoventa y taquillas de la estación. En el momento de la compra, se debe determinar las estaciones de origen y destino para los cuatro meses.

La formalización del viaje se puede realizar mediante los mismos canales en los que se adquiere el título o a través de la web o aplicación de Renfe. En el caso de estos dos últimos, el cliente debe estar registrado.

Condiciones generales

Las condiciones generales de uso y adquisición de los abonos para Cercanías se basan en: título unipersonal, personalizado e intransferible con validez para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino, así como un abono distinto por cada Núcleo de Cercanías.

Para Media Distancia, el título es unipersonal, personalizado e intransferible y válido para realizar viajes ilimitados, de ida o vuelta indistintamente, en los trenes autorizados y entre las dos estaciones del trayecto adquirido.

En ambos casos, el abono gratuito será válido desde el 1 de septiembre (o la fecha de compra si es posterior) hasta el 31 de diciembre de 2022, periodo durante el cual se suspende la venta del resto de los títulos habituales. No obstante, los abonos que hayan sido comprados con anterioridad mantendrán la vigencia y podrán utilizarse en Cercanías, Media Distancia y Rodalíes.

Por otro lado, se debe abonar una fianza: 10 euros en el caso de Cercanías y Rodalíes y 20 euros en el de Media Distancia, a la que se puede aplicar el descuento de Familia Numerosa. El depósito será reembolsado solo si se realiza un mínimo de 16 viajes en los cuatro meses de vigencia del abono. En el caso de pago con tarjeta, la devolución se hará de forma automática por el mismo medio y, en los pagos en metálico, se realizará a través de las taquillas de las estaciones.

Nuevos títulos multiviaje con descuento

Además de los abonos gratuitos, los títulos multiviaje de alta velocidad, como AVE y Avant, contarán con un 50% de descuento. En este caso, el periodo de uso se amplía un mes, hasta el 31 de enero de 2023, y también se pueden comprar desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre.

El precio de los títulos para viajar en Avant y AVE dependerá de varios factores, como el tipo de abono que se compre en caso del primero o el trayecto escogido.

Cómo disponer del descuento en Avant

En cuanto a los trenes Avant, se mantienen los abonos actuales (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), pero con una bonificación del 50% para aquellos adquiridos entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2022. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Para los abonos vendidos con anterioridad al 24 de agosto, y que se utilicen durante el periodo que duran las reducciones, se podrá solicitar la devolución del 50% de cada viaje mediante los canales de postventa de Renfe.

Los abonos para trenes Avant tendrán una serie de condiciones específicas dependiendo del título adquirido:

Abono Tarjeta Plus (30-50 viajes): el periodo de validez será de 90 días desde la fecha de su compra. Sin embargo, desde que se realice la primera formalización, el viajero deberá consumir los viajes en los próximos 60 días (siendo siempre la fecha límite el 31 de enero de 2023).

Tarjeta Plus 10 Normal o Estudiante: el periodo de validez será de 30 días desde la fecha de su compra. Tras la primera formalización, se deberá consumir los viajes restantes en los siguientes 20 días.

Tarjeta Plus 10-45: mantiene su periodo de validez y utilización actuales (10 viajes de ida o vuelta indistintamente y dentro de 45 días desde la fecha de la compra). Todos los abonos comprados desde el 18 de diciembre tendrán como fecha límite de validez y consumo el 31 de enero de 2023.

Una vez se haya consumido el total de los viajes, será necesario volver a adquirir el abono para poder disfrutar del descuento, siempre que se encuentre en el periodo de vigencia de la obtención de la reducción.

Cómo disponer del descuento en AVE

Para los trayectos de AVE con un tiempo de duración menor de 100 minutos se podrá adquirir el nuevo Bono AVE Recurrente, que ofrece también un descuento del 50% en el precio para el mismo periodo que el anterior.

La compra del Bono AVE Recurrente se puede realizar a través de los canales de venta habituales: página web de Renfe, máquinas autoventa, taquillas de las estaciones y agencias.

Este título es válido para los siguientes orígenes/destinos AVE: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; León-Palencia; Burgos-Madrid; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; Huesca-Zaragoza; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

El nuevo abono para viajar en AVE cuenta con las siguientes condiciones: es nominativo e intransferible, permite viajar en asiento Estándar y tiene una validez de 30 días desde la fecha de compra para realizar el primer viaje y 20 días para su uso desde la primera formalización. No podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2023.