Merino sigue sin aclarar si se presentará a las primarias de Cs para ser candidata a la Generalitat en 2023

Preguntada este martes por esa decisión y por el proceso de primarias previsto, Merino ha reiterado que "cuando llegue el momento de tomar esa decisión en función de las circunstancias que existan" y de sus circunstancias personales tomará la decisión.

"Por lo que a mí respecta, puedo decir lo mismo que dije la última vez que se me preguntó. Cuando llegue el momento de tomar esa decisión, en función de las circunstancias que existan y de mis circunstancias personales sobre todo, tomaré la decisión. No puedo avanzar nada más", ha expuesto en un encuentro con los medios de comunicación.

La síndica de Cs en la Cámara valenciana ha comentado que se habló de octubre como fecha para llevar a cabo ese proceso de primarias, pero no ha precisado si finalmente será así.

"Se habló de esa fecha, de octubre, pero como sabéis el partido también se encuentra dentro de un proceso interno de refundación. Está trabajando este equipo a lo largo de todo el verano y en septiembre va a seguir trabajando. Esto está un poco en proceso día a día", ha manifestado.

Preguntada por si se podría aplazar el proceso, Ruth Merino ha afirmado que lo desconoce. "No tengo conocimiento. Eso no depende de mí. Yo sé que se dijo esa fecha de octubre pero no sé si se aplazará" o "si habrá circunstancias para aplazarlo o se convocará. No lo sé", ha asegurado.