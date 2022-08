PP exige avanzar el calendario de Corts para que Puig comparezca y contempla pedir comisión de investigación

Así lo ha anunciado la síndica 'popular' en la Cámara autonómica, María José Catalá, a los medios de comunicación, a los que ha explicado que su grupo ha presentado esta jornada de manera "urgente" dichas propuestas. Ha expuesto que el PP no descarta pedir una comisión de investigación al respecto "si no se dan las explicaciones oportunas".

"No podemos esperar una semana e irnos al calendario prefijado en julio, cuando no habían sucedido los peores incendios de esta década. No tendría sentido mantener ese calendario", ha señalado Catalá.

Así, ha instado a "acelerar al máximo el trabajo parlamentario para poder sustanciar la Diputación Permanente y, sobre todo, que comparezca Puig y dé las explicaciones oportunas" y para "poner en marcha lo más rápido posible todas las ayudas y medidas" en favor de los afectados por esos incendios.

Igualmente, Catalá ha considerado necesario que se ofrezcan explicaciones sobre el incidente registrado con "el tren del pánico" en el caso de Bejís, dado que "no se han dado suficientes". Ha apuntado que su formación estima que podría haberse dado por "un problema de coordinación" y ha dicho que le gustaría que se "asumiera así con naturalidad".

"Hemos estudiado toda la normativa autonómica y el plan especial de prevención de incendios forestales. En todos los planes que tiene en marcha la Generalitat se fija la competencia autonómica de coordinación de las emergencias. Tenemos muy claro que se falló en esa coordinación de emergencias y que la Generalitat no dio los avisos oportunos a Renfe y a Adif", ha manifestado.

Tras ello, la portavoz 'popular' ha aseverado que "no tiene sentido llevar el debate a las versiones entre los pasajeros y la maquinista" ni "descargar toda la responsabilidad en personas que sufrieron un momento de pánico y por su vida" y ha precisado que "lo que tiene todo el sentido del mundo es que el presidente" del Consell acuda a Les Cortes, "comparezca y dé las explicaciones oportunas" durante "esta misma semana".

"Si falló la coordinación de la Generalitat, que es lo que nosotros pensamos, que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes", ha insistido la representante del PP, al tiempo que ha anunciado que si se da la Diputación Permanente, Puig comparece y su grupo no obtiene "la suficiente claridad de los hechos" pedirá "una comisión de investigación".

"Un presidente de la Generalitat no puede ponerse de perfil frente a lo que ha pasado en esta comunidad, con 30.000 hectáreas arrasadas", ha agregado. "Si la Generalitat no está dispuesta a dar todas las explicaciones oportunas de lo que pasó, nosotros vamos a pedir toda la documentación oficial de lo que pasó" con "todas las comunicaciones del 112 con Adif, con Renfe y con todas las administraciones del Estado", ha matizado.

Catalá ha destacado que los 'populares' han mantenido "una actitud respetuosa" durante los incendios de la Vall d'Ebo y Bejís sin hacer un "uso partidista" de la situación. En esta línea, ha manifestado que el PP sabe "lo que es hacer uso partidista de los incendios" porque, según ha dicho, lo vivió durante sus años de gobierno por parte de "PSOE y Compromís" y ha aludido a la comisión de investigación que se pidió en 2012 "por los incendios de Cortes de Pallás".

Asimismo, ha valorado la propuesta con "veinte iniciativas y medidas concretas" para las zonas afectadas por los últimos incendios registrada también este martes por su partido en Les Corts con el objetivo de consensuarla "con todos los grupos parlamentarios".

"LO MÍNIMO"

La síndica 'popular' ha indicado que entre ellas se recogen actuaciones "muy concretas que puede poner en marcha la autonomía en quince días" y ha mencionado algunas como bonificaciones en el IRPF para afectados, deducciones en la cuota de autónomos o planes especiales de recuperación forestal y de turismo.

"Medidas, comparecencias, dar explicaciones y dar la cara es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno y lo oportuno que puede pedir una oposición responsable", ha concluido María José Catalá. "No vale que nadie pase de puntillas y que nos acusen de uso partidista", ha añadido.

Por su lado, el grupo parlamentario de Cs ha pedido también este martes la creación de "una comisión especial de estudio de la gestión forestal en la Comunitat Valenciana" con "especial énfasis en la prevención de los incendios", como ha anunciado la portavoz de esta formación, Ruth Merino, en declaraciones a los medios de comunicación.

"EXPERTOS Y AFECTADOS"

"Queremos que vengan expertos y afectados, la gente que realmente sabe del tema y que nos diga cuál es la situación de nuestros bosques y montes, en qué se puede mejorar y si es el abandono, la falta de limpieza, la falta de recursos económicos, la dotación presupuestaria de la Generalitat, la gestión de los recursos, la climatología o la falta de sector primario" lo que influye en los incendios forestales, ha expuesto.

Merino ha considerado que la propuesta de su grupo tiene un tono "propositivo y constructivo" y ha señalado que "lo importante es valorar qué es lo que ha fallado" en los casos de la Vall d'Ebo y Bejís y "lo que falla continuamente". "Este un problema que no depende del color político del gobierno" sino que "afecta a la Comunitat y a otros sitios desde hace años" con "consecuencias devastadoras".

"Queremos que sean los expertos los que nos lo cuentes y sacar conclusiones que puedan llevar a minimizar los efectos", ha apuntado, a la vez que se ha mostrado partidaria de "incentivar la ganadería y agricultura como prevención de incendios" y ha pedido que facilite la gestión y concesión de las ayudas previstas para los afectados por el fuego en Vall d'Ebo y Bejís.