Gloria Camila contesta a las acusaciones de Ana María Aldón de haber filtrado su pelea: "No cariño, igual no soy yo"

La guerra en la familia de José Ortega Cano y Ana María Aldón parece no tener fin. Con las hijas de por medio, el enfrentamiento se ha intensificado aún más, hasta llegar al punto de que la diseñadora acuse a Gloria Camila de filtrar intimidades a la prensa.

Ana María Aldón regresó este fin de semana a la televisión tras varias semanas alejada de los focos. En su reaparición en Ya es verano, la andaluza confirmó su grave crisis matrimonial con Ortega Cano, además de hablar sobre la fuerte pelea que mantuvo con la hija del torero.

La diseñadora señaló a Gloria Camila como la culpable de filtrar ese enfrentamiento a la prensa, más concretamente a Isabel Rábago. Esas acusaciones no han sentado bien a la joven, que ha contestado a Ana María Aldón ante los medios.

"Pues no, cariño. Lo ha desmentido Isabel, lo desmintió ayer, pues no sé. Igual no soy yo", ha respondido tajantemente, dejando caer que también es posible que haya sido la propia Ana María quien lo filtrase.

Sin embargo, de lo que no ha querido hablar Gloria Camila es de las declaraciones sobre el estado del matrimonio de su padre. "No, no, lo siento. Adiós", ha sido lo único que ha dicho la hija del diestro para cerrar su intervención.