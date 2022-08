'Espejo público' visibiliza las ventajas de trabajar en distintos países europeos: "Los españoles no quieren ser esclavos"

Europa necesita trabajadores y las empresas de los países vecinos buscan, preferentemente, españoles para cubrir los puestos vacantes. Así lo ha hecho saber este martes Espejo público.

El matinal ha emitido varios vídeos de trabajadores de distintos sectores y países en los que definían cuáles eran algunos de los requisitos para poder acceder a los empleos. De la misma manera, en algunas ocasiones han destacado cuáles son los beneficios de trabajar fuera de nuestro país.

En Finlandia, los más demandados actualmente son los camareros, pues, con la temporada alta en Laponia a la vuelta de la esquina, los hosteleros necesitan cubrir todos los puestos de trabajo para ofrecer el mejor servicio posible.

Bélgica busca ingenieros y, además, en este sector, es posible encontrar trabajo teniendo un buen nivel de inglés. En Noruega se necesitan profesionales en el ámbito sanitario, sobre todo enfermeros y enfermeras; aunque para poder optar a estos empleos es imprescindible saber noruego. La joven que ha explicado esta oferta ha destacado que, en Noruega, las empresas se hacen cargo del coste de los alojamientos de sus trabajadores.

Por su parte, Dublín busca profesionales españoles en el campo de las finanzas, la informática o las nuevas tecnologías. La joven que ha comentado estas ofertas de empleo ha señalado que el salario es uno de los grandes atractivos para marcharse a trabajar a la capital irlandesa.

'Espejo público' también ha contactado con un camarero. ATRESMEDIA

Tras comentar estas ofertas, el matinal de Antena 3 se ha hecho eco de las condiciones laborales que se dan en España y, para ello, ha contactado con Jesús Soriano, un camarero que ha asegurado que, en su caso, ha trabajado en varias ocasiones sin que se cumpliera lo estipulado en el convenio.

"Por 900 euros al mes, he trabajado todos los días de la semana librando un lunes cada quince días", ha señalado el camarero que, además, ha apuntado que en cuanto le salió un trabajo temporal en una fábrica, abandonó la hostelería.

Por su parte, Afra Blanco ha resaltado: "Ese discurso de que los españoles y las españolas no quieren trabajar es falso. Lo que pasa es que no quieren ser esclavos. Hay sectores que lo han comprendido y otros que no. Si no se encuentran camareros no hay que echar la culpa a los profesionales".

Otra de las colaboradoras del matinal ha sentenciado: "En un momento como este, que hay más necesidad, se aprovechan. En este país tenemos un problema de salarios. La competitividad se ha conseguido mediante la precariedad en el trabajo".