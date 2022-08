Un virus desconocido mata a una treintena de perros en Michigan

Una treinta de perros han muerto en Michigan a causa de un misterioso virus, el cual se caracteriza por provocar a los caninos gastroenteritis agudas. Esta problemática situación ha provocado mucha inquietud entre todos los dueños de estas mascotas de la zona, como han comunicado las autoridades del estado, según informa New York Post.

Se sospecha que este virus proviene de Lousiana y los síntomas que se han detectado entre los animales enfermos son diarrea con sangre, vómitos y letargo. El grupo más vulnerable son los perros jóvenes, de entre 3 a 5 años, ya que son los que más están muriendo a causa de esta infección.

"El estado está en pánico en este momento", dijo el director de Control de Animales del Condado de Clare, Rudi Hicks, al Cleaver del Condado de Clare. "No hay cura. No hay vacuna porque aún no la han identificado".

El virus es similar al parvo

Hicks indicó que esta enfermedad es similar a el Parvo, ya que causa síntomas similares y se transmite a través del contacto de perro a perro.

"Es un virus muy parecido al parvo, posiblemente una cepa diferente", afirma Melissa FitzGerald, directora del Refugio de Animales del Condado de Otsego en Gaylord, Michigan.

FitzGerald aconseja vacunar a los perros contra Parvo, ya que esta medida puede evitar que las mascotas enfermen, aunque indica que "la oficina estatal de veterinarios espera conocer más datos".

El director de control de animales aconseja a los dueños de perros de esta zona que no saquen a sus mascotas de casa y las mantengan lejos de otros cachorros hasta que haya más información de este letal virus.