Anuar Beno revela cómo hizo trampa con el fuego y planificó su expulsión en 'Supervivientes 2022'

El séptimo expulsado de Supervivientes 2022, Anuar Beno, protagonizó momentos míticos del concurso como el engaño a la organización con la realización de fuego por primera vez.

El hermano de Asraf comentó la evolución de su aspecto físico en una entrevista al canal de Twitch Vaya vaina, tal y como afirma verTele!: "No sabía que antes era Doraemon y ahora soy Nobita. Perdí 16 kilos".

Sobre la trampa realizada con respecto al fuego, el ceutí recordó que Telecinco le dedicó un programa entero a sus tretas, descubiertas por Kiko Matamoros: "Me hicieron un juicio allí, Lara Álvarez estaba con el mazo y todo".

"Tenía el miedo de decir, tienen las pruebas, no voy a mentir demasiado para tampoco quedar tan mal. [...] Tenemos que comer caliente, tiene que comer mi equipo y tenemos pruebas que ganar. Si luego me pillan y me cazan... Ya habremos comido", explicó el exsuperviviente.

El plan que el cuñado de Isa Pantoja planeó, no dio los frutos esperados: "Les dije de montar un show, distraéis por ahí, yo me doy la vuelta, lo hago y digo: he hecho fuego".

El concurso se percató del engaño, gracias a Kiko Matamoros, y el joven recibió la penalización pertinente: "Estuve 48 horas cuidando el fuego y creo que fue el peor momento que pasé en Supervivientes".

Tal fue la agonía que Beno vivió, que llegó a plantearse una autolesión para que lo expulsasen del programa: "Esto no lo había dicho nunca, pero en la semana que justo salí expulsado, le dije a un compañero: como me salve, meto el pie en la hoguera".