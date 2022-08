Bejís empieza el "día a día" tratando de "cubrir necesidades básicas": sin internet ni agua potable

"Es triste, sinceramente", ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, la primera edil, quien ha señalado que los vecinos del municipio están volviendo a sus propiedades y solo una de las fincas del pueblo se ha visto perjudicada: "Tenemos suerte".

La planta embotelladora del municipio no ha sufrido daños estructurales si bien lleva una semana sin producción porque Sanidad requiere protocolos de desinfección y limpieza. "Esto no van a ser dos horas, hay que hacer comprobaciones, ver que todo funcione", ha apuntado Madrid, quien ha incidido en que "hasta que estas analíticas no se lleven a cabo, no se puede envasar y, por tanto, no se puede producir".

La responsable municipal ha señalado que desde el consistorio han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada, que se facilite ayuda técnica. "Tenemos pocos servicios técnicos para hacer inspecciones, entonces es complicada la burocracia para conseguirlos", ha expresado.

En este sentido, Madrid ha indicado que todos los municipios afectados se reunirán con la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, para que les explique cuáles serán las medidas que se ejecutarán.

"CAÓTICA Y DESOLADORA"

Por su parte, la alcaldesa de Altura (Castellón), Rocío Ibáñez, ha mostrado su tristeza porque la vuelta a la normalidad es "caótica y desoladora", pero se ha mostrado confiada: "Poco a poco saldremos de esto".

Ibáñez, también en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que el núcleo urbano del municipio "no se ha visto afectado, el pueblo ha seguido su curso". El mayor riesgo se ha vivido en el Santuario de la Cueva Santa, donde quedan por contabilizar los desperfectos que pueda haber sufrido, pero "serían a título privado, lo público está correcto".

La responsable municipal ha expresado que Sánchez les ha transmitido "confianza" y "seguridad" al declarar zona catastrófica a los territorios afectados. Ahora, según ha manifestado, su objetivo es que las ayudas lleguen "lo más rápido posible", ya que "Altura vive del turismo y la agricultura", por lo que "habrá que recuperar el territorio".

En este sentido, ha resaltado que, a su juicio, tanto el presidente del Gobierno como el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, se han mostrado "proclives" a ayudar a los afectados y gestionar las ayudas "lo más rápido posible".

El alcalde de Toràs (Castellón), Carlos del Río, ha lamentado, en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, que en su municipio hay "varias casas afectadas", en concreto las que se encuentran en las afueras, ya que "han actuado como escudo". Del Río ha agradecido a los efectivos de bomberos el trabajo realizado en el centro urbano porque han conseguido que las casas en esa zona no hayan sufrido el incendio.

Además, el responsable municipal ha manifestado que "más del 90% del término ha quedado muy afectado": "Se salvan muy pocos cultivos y todo el arbolado está calcinado". Respecto al funcionamiento de los servicios, el primer edil ha indicado que la telefonía e internet siguen inoperativos.

"IMPACTO FORTÍSIMO"

Esta situación ha generado un impacto "fortísimo" en los ánimos de los vecinos, según ha comentado el alcalde. En cuanto a la gestión desde el Ayuntamiento, ha defendido que "no hay ningún libro que te explica cómo hacerlo, como cuando eres padre".

En esta línea, ha agregado que, aunque para la reconstrucción de la zona recibirán ayudas, "no sabemos cómo salir de una situación" de esta magnitud. "No hay que buscar culpables, eso lo tienen que determinar los jueces o Dios, la justicia divina", ha defendido el primer edil, al tiempo que ha añadido que "lo que hay que buscar son causas".

Para Del Río, una de estas causas viene de la nevada de 2017 que destrozó "miles" de árboles que, a día de hoy, "seguían en el suelo" porque "no se han podido recoger ni limpiar por razones económicas".

"Esto ha llevado a que el fuego en dos horas recorriera el término de norte a sur", ha indicado el alcalde, quien ha afirmado que "era un fuego que corría entre 45 y 50 kilómetros por hora, eso no hay ser humano que lo pueda dominar".

El responsable municipal ha pedido que se tomen medidas para generar nuevos cultivos con parcelaciones y separaciones entre los arbolados "lógicas". "Preparándolo todo, calculo que hasta de aquí diez o 15 años no volveremos a tener el término tan verde como lo teníamos, era un pulmón", ha lamentado.

"Hay que proyectar las cosas para el futuro, esto no es para pasado mañana y va a costar mucho la recuperación", ha subrayado Del Río, al tiempo que ha pedido a la población que "toda la rabia que tengan dentro del cuerpo la trasladen en paciencia y comprensión porque les ha hecho mucho daño en lo más profundo de los sentimientos".