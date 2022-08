Nuria Marín responde a Carmen Lomana, después de su cabreo: "La elegancia no consiste solo en llevar ropa de marca"

El pasado fin de semana el programa Socialité y su presentadora, Nuria Marín, informaban con imágenes de que Carmen Lomana había aparcado su coche en un lugar prohibido, lo que había despertado el enfado de los vecinos de Puerto Banús, que habrían avisado a la policía local.

Enterada de esa emisión, Carmen Lomana respondió en sus redes sociales criticando al programa, acusándoles de mentir, a pesar de las pruebas existentes e incluso cargó contra la presentadora.

"No puedo con que inventen que he hecho algo que no he hecho, porque por la misma razón mañana digo que a la presentadora de ese programa o a quien sea la he visto prostituyéndose por la calle y ¿qué pasa con el derecho al honor?", decía la celebrity.

Este fin de semana, en Socialité, Nuria Marín tomaba la palabra para responder a Lomana. "Nosotros decimos que Carmen Lomana aparca mal el coche enseñando unas imágenes. Si ella quiere decir de mí que soy prostituta y que me ha visto en la calle, no tiene imágenes", espetaba la presentadora.

"Ese coche mal aparcado dificultaba el paso de las personas. Eso de que 'hago lo que quiero con mi pelo' es un comportamiento que es cuanto menos egoísta", añadía Nuria Marín.

La presentadora aún tenía un 'zasca' final: "Utilizar el tema de la prostitución solo me hace pensar y reafirmarme en algo que llevo mucho tiempo pensando: que la elegancia no consiste solo en llevar ropa de marca".